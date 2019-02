Este domingo en el Staples Center de Los Ángeles se realizará la 61ª edición de los Premios Grammy. La conducción estará a cargo de Alicia Keys, que reeemplazará a James Corden, y será la primera mujer en ocupar este rol. La gala se podrá ver en Argentina en TNT y TNT Series a las 22.

Miley Cyrus y Red Hot Chilli Peppers realizarán un show en vivo. Además, cantarán Brandi Carlile, Camila Cabello, Shawn Mendes, Dan + Shay, Post Malone, Janelle Monáe, y Kacey Musgraves.

A último momento, Ariana Grande renunció a realizar un show por desacuerdos con la producción y Lady Gaga dio la sorpresa: cantará en vivo, seguramente, el tema Shallow de la película nominada al Oscar Nace una estrella. El tema tiene grandes chances de ganar en la categoría de mejor canción.

La canción de Lady Gaga compite con All the stars de Kendrick Lamar y Sza; The Joke de Brandi Carlile; Boo’d Up de Ella Mai; The middle de Zedd, Karen Morris y Grey; God’s plan de Drake; In my blood de Shawn Mendes; y This is America de Childish Gambino.

Lady Gaga y Bradley Cooper

El colombiano J. Balvin inaugurará la ceremonia junto a esterllas de la música latina, como la cubana Camila Cabello, el puertorriqueño Ricky Martin y el trompetista cubano Arturo Sandoval.

Fuente: Rating Cero