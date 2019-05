¿Premonitorio? El video inédito de Sergio Denis antes del accidente

El pasado 11 de marzo, Sergio Denis sufrió un terrible accidente durante un show en el teatro Mercedes Sosa de Tucumán.

El cantante cayó en la fosa que estaba al borde del escenario y tuvo que ser internado de urgencia en el hospital Ángel Padilla. El intérprete se encuentra en la clínica de rehabilitación Integral ALCLA.

A poco más de dos meses del hecho, salió a la luz un video inédito previo al show. En las imágenes se puede apreciar al cantante enfatizando unas palabras del dramaturgo alemán Bertolt Brecht, palabras premonitorias teniendo en cuenta lo que iba a suceder tres canciones después en el escenario del teatro.

"Quiero recordar una frase de Bertolt Brecht, el pensador alemán que tiene que ver con la gente de la salud, con quienes están cerca de Dios, con quienes nos salvan la vida en momentos determinados: los médicos, las mucamas, las asistentes, las enfermeras que trabajan con toda la fe y toda la fuerza en cada uno de los hospitales y las clínicas. Y él (Brecht) decía que hay hombres y mujeres que luchan un día y son buenas, hay otras que luchan meses y son mejores, y hay quienes luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, ustedes son los imprescindibles. Eso quería decirles. Muchas gracias".

Las palabras de Denis continúan en sintonía con lo que había expresado su pareja, luego de hablar por teléfono con el cantante. Verónica Monti habló el día después del hecho, el martes 12 de marzo, y contaba: "Él estaba bien de salud antes de viajar, pero siento que algo pasó en Tucumán. Me llamó ayer tipo ocho y media, súper bien, hablamos de lo que iba a hacer. Y el segundo llamado, el de las nueve, lo noté raro y triste. Me dijo que tenía más ganas de acostarse que de cantar. Yo no soy nada mística, pero sentí algo raro".

Fuente: El Tucumano