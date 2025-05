Marcelo Polino lanzó una picante teoría acerca de la denuncia de Viviana Canosa: "¡Se callaron todos cuando..."

El pasado domingo 4 de mayo, Marcelo Polino estuvo presente en Infama. El periodista fue consultado por varios temas de la farándula. Uno de los más picantes fue el de la denuncia de Viviana Canosa en su programa de Eltrece.

Marcela Tauro le preguntó por este tema al comunicador y él lanzó una picante teoría al respecto.

La conductora fue noticia en las últimas semanas por la denuncia que hizo en la televisión y también en la Justicia.

"Yo lo quiero ver en profundidad cuando se levante el secreto de sumario, porque Viviana es una persona que se ha enfrentado a gente poderosa. No hablé con ella después de que pasó esto, pero vieron que todo se calmó cuando empezaron a tocar a los peces gordos. ¡Ahí se callaron todos, cuando hablaron de peces gordos! Porque hay muchos con el culo sucio", dijo Polino.

En cuanto al escándalo que rodeó a Florencia Peña, con una supuesta relación a esta denuncia, Marcelo apoyó a la actriz.

En Infama, el periodista habló sobre el tema cuando fue consultado. Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

"Yo pongo las manos en el fuego que Flor, la conozco desde los diecisiete años, no iba al TC 2000 a captura pibas. No sé, eso trascendió de la primera declaración, por eso lo quiero ver en profundidad. A mí lo que me preocupa es lo de Lizy Tagliani, porque está en pleno proceso de adopción y esto no es un buen momento para esta situación", expresó el periodista.