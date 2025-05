L-Gante reveló detalles sobre su reconciliación con Wanda Nara y fue tajante: "Todavía nos debemos una..."

La tercera es la vencida dice el viejo refrán, y este se cumple con L-Gante y Wanda Nara, quienes volvieron a apostar al vínculo luego de su culminación en Pascuas. Aunque dan más vueltas que los caracoles de Villavicencio, es evidente que el fuego sigue ardiendo entre la empresaria y el cantante. Esto se evidenció hace unos días.

La historia empezó en redes sociales, con publicaciones que encendieron las alarmas del mundo del espectáculo. L-Gante subió una imagen del auto de la Bad Bitch junto a un “siempre vuelven” a la par. Luego, compartió un video en el que se ve a su hija Jamaica jugando en una hamaca con Wanda.

La imagen que despertó los rumores de reconciliación. Créditos: Instagram / @lgante_keloke

Fue cuestión de minutos para que Nara publicara un video del asado que compartieron por el Día del Trabajador con su círculo íntimo, conocido como La Mafilia. Durante la cena, compuesta por unas 20 personas, la mediática se sentó al lado de Elián Valenzuela, con Jamaica y Claudia completando la escena. El circo de fotos y videos dejó la puerta abierta a una posible reconciliación.

La respuesta de L-Gante luego de los rumores de regreso

Todo comenzó cuando en el programa de Juana Viale (El Trece) se hizo la gran pregunta: “¿Pero estás en pareja o no estás en pareja? ¿Qué nombre le podemos poner a ese vínculo?”. A lo que el cantante se sinceró: “Lo mismo me pregunto porque también estoy medio confundido”

Luego, L-Gante continuó con el diálogo: “La semana pasada se me acusó de todo. La situación fue así: supuestamente, lo que dijo ella, es que me había dejado y también, a la misma vez, habían generado varias noticias de que me dejó por esto, o por lo otro, y no me hice cargo de ninguna de esas acusaciones".

Sin cerrar la posibilidad de un regreso definitivo, dijo: “Antes de ayer, cayó en mi casa, así de la nada. De repente mi mamá me dice ‘mirá que vino Wanda’. Y nada, todavía no debemos una charla. Así que no sé en qué estamos”.

El cantante completó información en el móvil de Puro Show (El Trece) y expresó que los sentimientos no cambian, pero que es un tema a tratar. "Imaginate que te dejan, te acusan y a la semana, vuelven".