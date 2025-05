La feroz pelea entre Pepe Cibrián y Ángel Mahler que quedó sin resolver: disputas económicas, conflictos judiciales y resentimientos

Ángel Mahler falleció este domingo a causa de un tumor metastásico. Luego de batallar durante un mes con la dura enfermedad, el director teatral dijo basta y se despidió de este mundo a los 65 años, recién cumplidos. La noticia fue comunicada mediante Instagram: "Deja este plano un artista inmenso, cuya música tocó el corazón de millones de personas, y lo hace sólo para hacerse eterno en cada melodía que nos regaló a lo largo de su vida".

Su amigo y socio del espectáculo, Pepe Cibrián, se despidió y su mensaje hizo eco en las redes sociales: "Vuela alto querido Ángel. Fuiste y vas a ser siempre más de la mitad de mi vida. Hoy decido quedarme con los buenos recuerdos".

Una imagen que traspasó la pantalla. Créditos: Instagram / @pepecibrianc

Ambas figuras trabajaron durante largos años para brindar increíbles espectáculos al público nacional e internacional, sin dudas, el musical 'Drácula' fue el más exitoso de ellos. Recorriendo diversas de ciudades y con un gran elenco participante, miles de personas fueron testigos de la química laboral de ambos dramaturgos.

Pero, un conflicto se apoderó del vínculo que llevaba años de consolidación. Fue en diciembre del pasado año cuando Pepe Cibrián reveló detalles de la disputa: una relación entre ambos que comenzó como una alianza creativa exitosa, pero con el paso del tiempo derivó en un conflicto económico que lo impulsó a recurrir a la vía judicial.

“¿Ángel era socio o un empleado?”, fue consultado Cibrián en el ciclo A la Tarde (América TV). Pepe respondió tajante: “Era un empleado, él cobraba un tanto por lo que trabajaba cada temporada. El pedido es a partir de ahora, de entrada son cinco años para atrás y también podés exigir 20 años atrás”.

Durante el proceso, Cibrián dejó ver sus problemas financieros, entre ellos, el hecho de que debió hipotecar tanto su casa como su auto debido a las complicaciones económicas que surgieron a partir del conflicto. Aunque intentó conservar la calma y buscar una salida pacífica, las diferencias con Ángel Mahler se profundizaron, llevándolo finalmente a iniciar acciones legales.



El origen del enfrentamiento se remonta, justamente, a la obra Drácula, en la que Cibrián y Mahler trabajaron estrechamente. “Yo durante muchos años le pedí a Ángel que me dé los derechos de la música para poder hacerlo y nunca me contestó. Siempre teníamos el cincuenta y el cincuenta. En un momento me dijo que me daba el 30%”, explicó Pepe.

Cibrián continuó relatando cómo, según su experiencia, fue explotado por Mahler, especialmente en la obra Drácula, donde el reparto de las ganancias habría sido injusto. “Se aprovechó de mí, tenía que aceptar porque no tenía salida. Solo para Drácula fue 70 y 30. Ya no me sorprende nada de él”, aunque posterior a sus palabras, aclaró que no lo estaba acusando de estafa, sino que había iniciado una auditoría con el fin de esclarecer los ingresos generados por la obra y la gira.

“Lo de Ángel tiene que ver con algo personal, algo que me debe. Se lo di porque consideré que era bárbaro. Me está debiendo millones de dólares. Yo no hablo de estafa, lo único que le reclamo es que justifique de dónde vienen los gastos”, expresó Cibrián en aquel entonces.

El conflicto entre ambos se intensificó cuando, al ser consultado sobre su vínculo como socios, Ángel Mahler respondió a la denuncia mediante una carta documento. En ella, sostuvo que no eran socios en los términos que Cibrián había expresado, sino que él figuraba como autor y productor, mientras que Cibrián tenía únicamente una participación del 35% por su rol como director artístico y coordinador.

En su momento, la nota cerró con la indignación del dramaturgo: "No puede ser. Yo no soy el socio, soy el padre de Ángel. Lo he criado, lo he sacado. Entonces, que me niegue comprobar lo que necesito comprobar, es algo muy triste para mi".

Así, un conflicto económico quedó rozando en una dupla que hizo emocionar a muchos: ¿Pudo Pepe Cibrián resolver los conflictos con el fallecido director?