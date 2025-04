Wanda Nara hizo un contundente descargo por el cierre de sus redes sociales que fue ordenado por la Justicia

Después de que la Justicia le haya ordenado que cierre sus redes sociales por un período de 30 días, este viernes Wanda Nara sorprendió a sus seguidores con un video publicado en su cuenta de Instagram, allí hizo un contundente descargo respecto a lo que el Juez le estaría obligando a hacer con todas sus cuentas públicas.

Luciendo tranquila y muy segura, Wanda Nara se refirió a la reciente resolución de la Justicia que indicó que debe suspender sus cuentas en X, Facebook, TikTok e Instagram. “Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también, no sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado", comenzó el comunicado de la mediática.

"Sería algo súper injusto porque es una de mis principales fuentes de trabajo, tengo muchos contratos ya firmados, por suerte hay muchas empresas, muchísimas que me apoyan y que trabajan conmigo y nada, tenemos contratos para todo el año”, continuó expresando la empresaria en referencia al trabajo que realiza en redes sociales.

Wanda Nara se dirigió a sus seguidores tras conocerse que la Justicia le ordenó que cierre sus redes sociales por 30 días

Aprovechando la ocasión, Wanda adelantó y enumeró sus próximas colaboraciones para este año con una marca de shampoo, empresas y una gaseosa que aseguró es su favorita. También adelantó algunos detalles de otro gran trabajo en colaboración con Netflix, para una serie sobre su vida que comenzará a grabar en los próximos meses.

Finalmente, volvió a nombrar sus proyectos audiovisuales para este año y dejó un sutil mensaje para sus detractores en redes sociales. “Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”, deslizó Wanda en su descargo.