Wanda Nara anunció un nuevo proyecto con Netflix generando sorpresa por su contenido

En medio de la constante tensión mediática y judicial que enfrenta actualmente Wanda Nara, aprovechó el revuelo que se generó tras conocerse la polémica decisión de un Juez que ordenó el cierre de todas sus redes sociales. La empresaria compartió un video con un contundente descargo, pero también anunció importantes proyectos en televisión para este año, entre ellos, sorprendió a sus seguidores con un inesperado trabajo audiovisual con la plataforma Netflix.

Con un video publicado en su cuenta de Instagram, Wanda se refirió a la reciente resolución del juez que la obligó a suspender por 30 días sus cuentas en X, Facebook e Instagram y TikTok. “Me estacioné un segundo porque estoy esperando algo, pero quería contarles también, no sé si me van a cerrar o no las cuentas, está trabajando en eso mi abogado", comenzó el descargo de la empresaria.

De una manera relajada, Wanda aprovechó su descargo para hacer un rutilante anuncio sobre un gran proyecto que sus fans esperaban, pero seguramente el público en general no tenía idea. “Pero algo que ya les puedo contar es que firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían. Se viene Wanda Nara la serie por Netflix, empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz, es mucho trabajo, pero bueno nada, lo logré en una de mis plataformas favoritas”, expresó feliz la empresaria, generando gran sorpresa en redes sociales y una lluvia de comentarios en X por tratarse de una serie sobre su vida.

Wanda Nara confirmó un importante proyecto con Netflix

Previo a su anuncio en relación a la serie de Netflix que planea grabar, la conductora de Telefe adelantó y enumeró sus próximas colaboraciones para este año con una marca de shampoo, algunas empresas y una gaseosa que es su favorita, dando cuenta de que sigue más vigente que nunca en su redituable faceta empresarial.

Finalmente, Wanda volvió a nombrar sus proyectos audiovisuales para este año y dejó un sutil mensaje para sus detractores en redes: “Si a veces tienen malas noticias, recuerden que las injusticias siempre se pagan, hay que ser buena persona y seguir adelante”.