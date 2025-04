Momentos decisivos para Morena Rial: la nueva clave que sigue la Justicia

Christian Genaro Vega es dueño de un local de reparación de celulares IPhone. El 19 de enero le robaron 70 mil dólares y dispositivos tecnológicos. Este jueves declaró ante la Justicia y aportó un dato clave para el futuro de Morena Rial: “Christian cuenta que él sospecha de alguien como entregador del dato”, expresó Martín Candalaft en LAM (América TV).

“Nosotros para preservarlo a Christian no vamos a decir el nombre, pero menciona a ‘X’, vamos a decirle ‘X’, que tiene un nombre, nosotros lo conocemos, pero no lo vamos a decir obviamente, porque esto hay que investigarlo”, agregó.

Los chats que complicarían a Morena Rial y "X". Créditos: Captura del programa LAM

La persona en cuestión mantuvo chats con Morena Rial y se comprobó un encuentro con el sujeto en Fuerte Apache. La Justicia busca comprobar que, el individuo que brindó Vega en declaración, coincida con la misma persona que figura en otros chats, si participó en otros robos o si solo se trata de un entregador casual.

Burlando le respondió a Morena Rial

Días atrás, la joven publicó en redes sociales su descargo contra su ex abogado, Fernando Burlando. “Espero que respeten mi decisión, está mi abogado Miguel Ángel Pierri trabajando en la causa, tratando de solucionar los errores que comentó Burlando, por eso motivo lo aparte”, escribió Morena.

En contra respuesta, Burlando respondió: “Yo no fui a robar a ningún lado, esas cosas son difícil digerirlas y la contraseña de su teléfono lo brindó ella si yo no lo sé"., y agregó: "Si aparecieron cosas que ella sabía que iban a aparecer y hoy la sorprende, habla de ella y no de quien la asesoró en su momento”, finalizó el móvil con LAM.