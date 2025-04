La pareja de Aníbal Lotocki fue acusada de robar una niña y salió a defenderse

Actualmente, Aníbal Lotocki está en pareja con María José Favarón, quien fue denunciada por la exmujer del médico por haber retenido indebidamente a niña, quien es la hija de la pareja que anteriormente formaron. En medio de las confusiones y palabras, la mujer habló a los medios de comunicación para aclarar su situación.

De qué trata la denuncia contra la novia de Anibal Lotocki

En las últimas horas, Favarón habló en un móvil con los periodistas de Puro Show y dio a entender su punto de vista acerca de la terrible acusación que se le realizó. Como era de esperarse, negó por completó el hecho y detalló cómo es el vínculo que mantiene con la menor de edad.

Captura America TV

De acuerdo a los datos brindados por la pareja de Aníbal Lotocki, ella tiene una buena y larga relación con los hijos del médico, precisamente con la niña de 11 años. “No me voy a meter en temas judiciales de mala praxis ni en denuncias que le hagan a Aníbal. Pero sí quiero dejar claro que yo no me robé a ninguna nena. La conozco, la cuido y tengo un vínculo con ella desde hace mucho”, aseguró frente a las cámaras.

Foto: @majofavaron_ok_

Un detalle que no pasó desapercibido en la entrevista es que María José Favarón aclaró que la niña quedó bajo su cuidado luego de que presentara moretones en las piernas y fuera alertado por las autoridades del colegio al que asiste. El clásico protocolo institucional terminó en una intervención por parte de la Defensoría de los Derechos del Niño que determinaron que la pequeña debía quedarse con ella luego de evaluarla en el Hospital de Ramos Mejía.

“Yo no soy la madrastra. Soy un referente afectivo para esa nena, y eso lo reconocen las instituciones. Es el hospital el que me llama a mí por pedido de ella”, concluyó en la entrevista e insistió en que ella nunca opinó sobre las decisiones de las autoridades en el caso de la menor.