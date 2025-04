La contundente respuesta de Federico Bal cuando le consultaron por su rumoreado romance con Fátima Flórez

A principios de marzo, Matías Vázquez en Puro Show contaba que Fátima Flórez y Federico Bal habrían tenido "encuentros pasionales muy intensos". "Los vecinos se quejaron de los ruidos. Me puse a investigar, hablo con gente de Miami (donde habría ocurrido el primer encuentro) y me lo confirman", añadió el conductor del programa.

En ese entonces, Sofía Kotler se comunicó con la actriz y en TN Central dio a conocer las palabras textuales que le dijo la artista: "La estoy pasando bien. Me gusta divertirme". "Que digan lo que quieran".

El rumor comenzó a esparcirse a comienzos de marzo.

A un mes de este sorpresivo rumor, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que le escribió al hijo de Carmen Barbieri por este supuesto romance.

"Le pregunté a Fede cómo andaba y le dije que tenía que hacerle una pregunta importante ante tantos rumores. Muy generosamente, me contestó", adelantó el periodista.

Juan Etchegoyen se contactó con Bal para consultarle sobre el tema. Créditos: Instagram Balfederico.

"Me dice Fede Bal: 'Decime, Juan'; y ahí como lo ves le pregunté al hueso si había pasado algo con Fátima Flórez. Me responde el siguiente textual: 'Me decías que era algo importante', lo que me sorprendió porque lo noté molesto por la consulta", comentó el comunicador.