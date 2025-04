Escándalo: Viviana Canosa filtró un fuerte video que podría complicar a Lizy Tagliani tras la denuncia que realizó

Viviana Canosa y Lizy Tagliani son protagonistas de un nuevo escándalo en el mundo del espectáculo de nuestro país. Es que la conductora la vinculó con menores de edad y en sus redes sociales compartió un material que no se conocía de Lizy que la puede complicar.

La periodista expresó horas atrás que en la declaración que realizó en Comodoro Py presentó pruebas contundentes sobre las acusaciones que hizo en el programa. Sin embargo, recibió muchas críticas de colegas y la propia Lizy salió a defenderse en su programa de radio.

"Esto que me está pasando es mentira. Nunca en mi vida toqué a un menor de edad, jamás. Jamás en mi vida ocurrió eso y no voy a parar hasta que se sepa la verdad, tengo la frente bien alta, estoy más segura que nunca, van a tener que demostrar, todos los delitos de los que se me acusan uno por uno y voy a llegar hasta donde tenga que llegar", expresó Tagliani.

La historia que compartió Viviana Canosa. Foto: Instagram/ @vivianacanosaok.

Además, agregó: "Solo le digo, tanto a la gente que confía en mí y que sabe o que por lo menos presiente que soy una mina honesta, a mis amigos, a mi marido, a mi familia a mis clientas, en las que he estado metida en su casa durante más de 30 años, que confíen en mí que les doy mi palabra de honor que esto se va a aclarar".

El fuerte video que podría complicar a Lizy Tagliani:

Viviana Canosa fue por más y lanzó en su cuenta de Twitter un fuerte mensaje: "Ahora voy por más! Me dieron más ganas", posteriormente a esto y horas más tardes compartió en sus historias de Instagram un video de Lizy Tagliani haciendo stand up: "Lo de la violación fue hace mucho y lo agarré al pibe esa vez, pero nada más", expresó la conductora de Telefe.