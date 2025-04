Dieron a conocer la decisión de las autoridades de Telefe con Lizy Tagliani tras los rumores de despido

Un nuevo escándalo surgió en la farándula argentina luego de que Viviana Canosa denunció que Lizy Tagliani le quiso robar dinero años atrás. Lo cierto es que en las últimas horas, la periodista realizó un descargo contundente donde habló de la conductora y de otra figura de Telefe.

"Lizy, estás más sucia que una papa", inició Canosa, contundente. "Yo no manché el nombre de tu madre, yo te ayudé, pero vos no tuviste problema en ver llorar a la mía, porque yo estaba embarazada y ella solo veía como te ayudaba y le parecía exagerado", expresó.

Lo cierto es que los diferentes programas de televisión y radio comenzaron a cubrir el tema. Uno de ellos fue el ciclo de Marina Calabró en "El Observador" y allí la conductora confesó que habló con autoridades del canal: "Según me dice la gente de Corner, por ahora no está previsto que vaya alguien a hacerle de soporte (en La Peña)".

Las autoriades de Telefe respaldarán a Lizy Tagliani:

Es que en el medio de la polémica, el rumor que tomó fuerza que se Lizy Tagliani sería apartada del programa de Telefe y en su lugar pondrían a Georgina Barbarossa tal y como ocurrió cuando explotó el escándalo de Jésica Cirio. Esto, según Marina, es solo un rumor, ya que desde el canal se lo negaron.

También, dejó en claro que "me dicen que Lizy no piensa renunciar y que Telefe la va a bancar mientras no aparezca un denunciante, en ese punto le sueltan la mano", expresó Marina respecto a la decisión que tomaron desde el "canal de la familia" con la conductora de uno de los programas más vistos de la señal.