Marianela Mirra confirmó estar en pareja con un condenado por violación: ¿de quién se trata?

Desde su participación en la edición 2007 del reality Gran Hermano, Marianela Mirra ha tenido algunas apariciones en televisión y medios de comunicación pero de muy poca frecuencia a comparación de otros ganadores o participantes del famoso programa de televisión. En los últimos meses ha sido noticia por un ida y vuelta de ataques contra Jorge Rial, sin embargo, hoy la noticia surge porque ella misma confirmó un impensado vínculo amoroso con José Alperovich, quien hoy es su pareja.

Qué dijo Marianela Mirra sobre su situación amorosa actual

En su programa de C5N, Jorge Rial dio a conocer que la ganadora de GH 2007 visitaría al ex gobernador de Tucumán en la cárcel porque se encuentran en una relación amorosa muy profunda. "En Buenos Aires te puede sorprender, en Tucumán todo el mundo sabe de esta relación profundamente amistosa", dijo el conductor.

Foto: @jalperovichok / @marianela_mirraok

Ante este cúmulo de informaciones brindadas sobre su persona, Marianela Mirra no desmintió nada y usó sus redes sociales para dar a conocer la situación que está viviendo y, además, confesar el romance con José Alperovich, su actual pareja. A través de su cuenta de Instagram, la celebridad compartió una historia donde adjuntó un largo texto dando explicaciones.

"Hubo pedido de dinero este fin de semana, la plata no la consiguió. Mi pareja es Alperovich. Esto es de casi toda mi vida, no soy puta, no soy prostituta, no tengo asociación ilícita, no tengo familia de chorros y ñoquis", posteó la ganadora de GH.

Foto: @marianela_mirraok

"Nunca me hizo falta Rial, solo te dije que no, y te obsesionaste más. No engendro hijos en la cárcel, voy a visitar a mi pareja porque lo amo. Y creo en el ayer, hoy y siempre, a muerte. No me quieras arruinar más la vida, es mi vida", concluyó Marianela Mirra dejando en claro todo lo que está viviendo.