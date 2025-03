Eduardo Feinmann sugirió que Cristina Pérez va al trabajo con chofer y custodia y ella le respondió contundentemente

En las últimas horas, Eduardo Feinmann lanzó una fuerte acusación en A24 que se volvió viral en las redes sociales: "Hay un ministro que le dispuso un auto de su ministerio para que lleve a su mujer a trabajar, con custodia. ¿Será cierto? Yo tengo entendido que sí, hasta sé de que color es... Es innecesario. Usá el auto que tenías hasta ahora, me imagino que la señora del ministro tenía auto".

Los comentarios del periodista desataron un mar de rumores y de especulaciones al respecto.

Esto fue lo que dijo Eduardo Feinmann

Si bien el periodista no dio ningún nombre, varios entendieron que se trataba de la comunicadora Cristina Pérez, quien, actualmente, está en pareja con Luis Petri, Ministro de Defensa de la Nación Argentina.

En medio de la repercusión en redes por los dichos de Feinmann, este viernes por la mañana, la periodista rompió el silencio y lo hizo con un comunicado en su cuenta de X (@Cris_noticias).

La publicación de Cristina Pérez. Créditos: captura de pantalla X @Cris_noticias.

"Ante versiones confusas quiero contarles que el medio de transporte en que asisto a mi trabajo es el taxi. Que lo pago de mi bolsillo como todos y cada uno de mis gastos. Que no sé manejar, no tengo auto y que tengo cuatro trabajos que me permiten total autonomía. Que tengan un lindo viernes", explicó Cristina.