El hermano de Antonio Gasalla dio nuevos detalles sobre la salud del capocómico que fue internado de urgencia

Luego de que este martes trascendieran detalles sobre una internación de urgencia de Antonio Gasalla por una neumonía, se generó alarma alrededor de la salud del talentoso y querido capocómico. Sin embargo, en horas de la tarde, el hermano del artista compartió algunas palabras que trajeron calma.

Consultado por un móvil de Intrusos (América TV) sobre la salud de Gasalla, Carlos, hermano del creador de la inolvidable mamá Cora, comentó al salir del sanatorio Otamendi: "Antonio se encuentra bien ahora, estabilizado. Tiene un problema respiratorio por un enfriamiento. Seguramente en el lugar donde está había aire acondicionado que lo puede haber afectado, pero ahora ya está recuperado".

Luego, el hermano de Antonio Gasalla contó que el actor está bajo tratamiento de antibióticos, y que si bien por el momento se encuentra en cuidados intensivos, se espera que en los próximos días pueda regresar a la clínica de rehabilitación en la que se encuentra desde hace un tiempo.

El hermano de Antonio Gasalla dio nuevos detalles sobre la salud del actor

Más allá de la preocupación por la neumonía que padece Gasalla, su hermano reveló que el estado general de salud del artista es bueno, y cuando le preguntaron si considera considera que es negligencia que el capocómico se haya enfermado por estar en un lugar con aire acondicionado, Carlos Gasalla remarcó: "No. Lo que pasa es que hay que entender el estado en que está Antonio. No es un problema de descuido, sino que es un problema de eventualidades que pueden surgir, y que uno a lo mejor las resiste perfectamente, pero en el estado en que está, él es vulnerable".

De momento, el sanatorio Otamendi no ha emitido un parte médico sobre el estado de Antonio Gasalla, pero su hermano no descartó que el centro de salud brinde tal información. De todas formas, para llevar calma a los seguidores del actor, Carlos Gasalla sostuvo: "No hay nada grave, ni nada que pueda suceder en contra".