La frontal respuesta de Morena Rial sobre su situación sentimental con el padre de su hijo Amadeo: "Está todo..."

Tras conseguir una excarcelación extraordinaria, Morena Rial busca nuevos horizontes en su vida, y ahora se sinceró sobre su separación de Matías Ogas, el papá de su hijo Amadeo.

En diálogo con DDM (América TV), la mediática jugó con los rumores de romance con el abogado Alejandro Cipolla, con quien recientemente compartió una polémica salida nocturna.

Sin embargo, luego el foco quedó puesto en la separación de su pareja, ya que tras la pregunta de Guido Záffora sobre su situación sentimental, Morena Rial no dudó en responder: "Está todo mal con el papá del bebé. Pero ya está, sentí que no me acompañó cuando me tenía que acompañar".

Morena Rial reveló que está separada de Matías Ogas

Luego, la hija de Jorge Rial aclaró: "De igual forma lo quiero mucho, es el papá de mi hijo, no tengo nada para decir de él. En este momento estamos distanciados, él está en Córdoba y en Buenos Aires, pero no quiere decir que no puede haber una vuelta. Habla con su hijo por videollamada, como tiene que ser, y nada más".

Por otro lado, desde sus historias de Instagram, Morena Rial ratificó su separación cuando un seguidor le consultó si está soltera, a lo que la joven contestó: "Siempre solita yo".