Diego Brancatelli se sinceró sobre su posible futuro en el mundo de la política

En medio de una serie de rumores sobre un posible desembarco en la política, Diego Brancatelli aclaró los tantos sobre si es cierto que planea postularse como gobernador de la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones.

Desde su programa en Neura, Mariana Brey le consultó a su colega y compañero de C5N si es cierto que aspira a ser gobernador, y Diego Brancatelli respondió categórico: "No sé qué portales leés, la verdad que el chequeo de ese portal, o no sé, es viejo. Por ahora lo único que me postulo es a que me acompañes los sábados en Indomables".

Acto seguido, el periodista afín al kirchnerismo reconoció sobre su interés por la política: "Mi sueño, desde joven, siempre fue ser Intendente de Ituzaingó. Intenté dar un paso en la política siendo Consejal, que creo que es el escalón más bajo por donde uno debe comenzar para tomar experiencia y conocer cada movimiento del Municipio. No me lo permitieron y, desde ahí, un poco decepcionado con la política en general, desistí de meterme en política. Hoy soy el vicepresidente del Club Ituzaingó, que hicimos una gestión histórica, que eso me dio un plataforma, como pasa con los clubes de fútbol, como le pasó a Macri con Boca o a otros presidentes o vicepresidentes".

Diego Brancatelli reveló la verdad sobre su deseo en la política

Entonces, Diego Brancatelli reconoció que incursionar en la política sigue en sus planes, pero no como candidato a gobernador "Demostramos que con honestidad se pueden hacer grandes cosas y creo que es un puntapié para hacer algo en Ituzaingó", comentó sobre su labor como vicepresidente del mencionado espacio.

Por último, descartando una posible canidatura a gobernador, pero sin desechar la idea de iniciar un camino en la política, Brancatelli explicó: "No lo hablé con nadie, no tengo partido, mi deseo está como un anhelo, como un sueño, algo más utópico. Pero no, no me postulé, nadie me habló y no hay absolutamente nada de nada. Y menos a gobernador, sería una falta de respeto. Tenemos un gran gobernador ahora y hay muy buenos candidatos posibles para los próximos años".