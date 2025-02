Susana Giménez confesó que habló con la China Suárez y contó detalles de esa llamada: "Ella cree que..."

Susana Giménez se caracteriza por decir lo que piensa y sin ningún tipo de filtro. Pasó en su programa en Telefe con la producción cuando le daban datos erróneos respecto a los invitados que se venían a sentar a su living, como por ejemplo, Lali Espósito, entre otros.

Por ese espectacular sofá pasaron campeones del mundo como Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, pero también fue testigo de una charla muy picante de la conductora de Telefe con Wanda Nara luego de que estalló nuevamente el Wandagate. A quien nunca pudo convencer es a la propia Eugenia China Suárez.

Susana charló en una entrevista exclusiva con Jonatan Viale para Todo Noticias y allí tocó diferentes temas, uno de los primeros fue la presidencia de Javier Milei y obviamente que el conductor no se tiró para atrás y le consultó sobre lo ocurrido con Pampita en su programa y también sobre la China Suárez.

La diva contó que fue un año tremendos, ya que le tocó volver con polémicas que recién se desataban como lo ocurrido con Wanda Nara: "Me tocó un año bárbaro de quilombos. A mí también me han pasado cosas y he tenido esos líos, pero ahora duran semanas... Es como una novela con capítulos y uno sufre", comenzó.

Susana Giménez durante la charla con Joni Viale. Foto: captura de pantalla TN.

Luego, agregó: "Yo sufro porque sé que Wanda tiene mala salud, los nenes que son divinos. No sabés la familia unida que yo conocí tanto en París como en Milán", comentó. En el final le preguntaron por la China y allí la conductora fue muy clara: "No la conozco mucho sinceramente. Sacando esa nota que hicimos en París que ella parece que había salido con Mauro, pero no, la verdad es que no la conozco. Ni la odio como ella cree también".

Susana Giménez habló de la China Suárez:

Susana se dio el tiempo para contar el momento en el que habló con la actriz: "El otro día estaba hablando por teléfono con alguien y me dijo ‘estoy hablando con la China y me dice que vos la odiás’. ¿Qué? Agarré el teléfono y le dije ‘China, yo a vos no te odio. ¿Por qué decís eso?’".