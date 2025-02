El insólito y siniestro consejo de la China Suárez a Wanda Nara mientras se veía a escondidas con Mauro Icardi

La novela entre Mauro Icardi, Wanda Nara y Eugenia China Suárez volvió a activarse con polémicos chats que compartió Yanina Latorre en sus redes sociales. Luego del fuerte escrito que la actriz le dedicó a la panelista, Latorre redobló la apuesta y salió con los tapones de punta.

"Para que veas que no miento. Estoy yendo a buscar a mis hijos. No quiero que sufras y te vuelvo a pedir perdón, yo no sabía que estaba loco", le envió la China a Wanda en uno de los mensajes. Estas frases fueron acompañadas por una captura del chat con el futbolista.

Pero esto no quedó ahí, ya que minutos después se conoció otro mensaje que le envió Eugenia a la empresaria dando un polémico consejo: "¿Y si hacen terapia de pareja? ¿Y se arreglan? Evidentemente te ama", le comentó la actriz a Wanda Nara, todo esto se dio en medio de su aventura con Mauro Icardi.

"De mujer a mujer, siendo objetiva, incluso con un tipo que se portó así de mal conmigo cuando yo lo podría haber hundido y no lo hice… Si la pelean, hablan, con el tiempo pueden solucionar y confiar. Todos cometemos errores y te está demostrando que te ama y se arrepiente. Eso está en vos", expresó la actriz.

El consejo que la China Suárez le dio a Wanda Nara. Foto: Instagram/ @yanilatorre.

Yanina Latorre había posteado también un audio de Eugenia a Wanda Nara: "A mí lo que me haya dicho o me haya dejado de decir, imagínate que a mí me chu... un huevo ya. Y no pienso nada. No me importa. Hablé con vos porque me lo pediste, porque sos mujer y porque me parece que es lo mínimo que te merecés".