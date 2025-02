Susana Giménez no haría televisión en 2025: los escandalosos motivos

Susana Giménez es sin dudas una de las conductoras más preponderantes que tiene la televisión argentina junto con Mirtha Legrand. La conductora volvió el año pasado con su programa, pero si bien las expectativas eran altas, recibió muchas críticas por las equivocaciones con la información que manejaba de sus invitados.

En este contexto, se comenzó a especular con el fin del programa en el "canal de la familia" y en el programa "A la tarde" contaron que ella podría quedarse sin hacer televisión: "35 años de Telefe, Susana Giménez no tiene presupuesto 2025", confesó el cronista respecto a los motivos.

"El 43% del presupuesto, solamente ese porcentaje se cubrió con venta publicitaria. Telefe tiene una auditoría externa y no convencieron los números de lo que se gastó en el programa de Susana Giménez y parecería que hay un gasto infladito", contó Gustavo Descalzi.

El cronista aseguró, sin embargo, que habría un pequeño presupuesto para otorgar, pero solo para realizar programas especiales. Según las propias palabras de Descalzi, el famosísimo programa de la diva de Telefe "ya tiene fecha de vencimiento" y subrayó que "el programa tal cual lo conocimos, caducó".

Susana Giménez no estaría en televisión durante el 2025 y se conocieron los detalles:

Por el momento Susana Giménez se encuentra en Punta del Este en su mansión. La diva se encuentra acompañando a su hija tras las complicaciones que sufrió luego de la operación de cadera y a estos problemas se suma que finalmente la conductora no estará en Telefe durante todo el 2025, algo que claramente no le debe gustar, ya que estaba ilusionada con volver este año aunque por el momento son rumores y no hay confirmación oficial por parte de ella o la productora.