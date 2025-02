Mariana Fabbiani discutió al aire con Roberto García Moritán por cómo trataron su separación con Pampita

El tenso momento que se vivió en el programa de Mariana Fabbiani sorprendió tanto a los integrantes del equipo como a los televidentes, la conductora no se caracteriza por tener cruces al aire con sus invitados, pero esta vez fue diferente con Roberto García Moritán. Al tratar el tema de la separación con Pampita, la situación se fue tornando en un ida y vuelta cargado de reproches y comentarios a la defensiva por parte del exmarido de la modelo argentina.

Este viernes en DDM (América TV), se generó un momento incómodo que se prolongaba cada vez que Roberto García Moritán increpaba a Mariana Fabbiani por la forma en que los medios, pero sobre todo su programa, había tratado el tema de su escandalosa separación con Pampita. Lo que a muchos internautas le recordó el tenso programa de Mirtha Legrand, en el que fue invitado el exfuncionario con el que mantuvieron un picante cruce generado por los incisivos comentarios de la Chiqui.

“Se ha hablado mucho y se inventó. Recién estaba releyendo una nota en la que el presidente hacía referencia a que el 85% de los medios mienten siempre. Yo te podría dar y con pruebas. No es solo el mal uso de la información, sino toda la mala leche que la rodea y que termina generando un contexto", comenzó la evidente chicana de Roberto García Moritán en la entrevista.

El tenso cruce entre Mariana Fabbiani y Roberto García Moritán

Mariana Fabbiani muy fiel a su estilo argumentó: “Hay un lugar en dónde entiendo que también es como se ubica uno. Ustedes eran una pareja que se exponía, de alguna manera, las cosas se fueron publicando en sus propias cuentas entonces eso también alimenta a los medios”. A lo que el exmarido de Pampita con firmeza respondió: “Pero eso no te da derecho a inventar y hablar con ganas de lastimar, de desprestigiar”.

La conductora del Diario de Mariana evidentemente molesta indagó: "¿Que sentís que se inventó?". Moritán le replicó: “En este programa Mariana, pusiste una foto de voluntarias de una ONG y tachaste diciendo esta era amante y esta no era amante. No estuvo bien. Y digo un ejemplo bien concreto para hablar de este programa“. A lo que la conductora rebatió: “No sabés las cosas que nos guardamos de decir, Roberto”.

Mariana con mucha suspicacia se defendió: “Uno elige todo el tiempo cómo manejar la información. Siempre tratamos de hacerlo con respeto, pero el escándalo fue de una magnitud enorme y entiendo tu malestar”. Pero Moritán muy afilado se despachó: “El escándalo lo hicieron ustedes. ¿O me vieron a mí o a Carolina?". Entonces Fabbiani apuntó: ”Carolina se levantó un sábado como loca y empezó a postear de todo. No sé si lo hicimos nosotros".

En referencia a lo que sintió por cómo se trató el tema y el lugar en el que lo pusieron, Moritán expuso: “Sentí que se me trató injustamente con mucha maldad. La gente definitivamente no me conoce, la imagen que instalaron los medios no tiene nada que ver”. En adición a ello Mariana Fabbiani lo cortó en seco alegando: “Dejá de echarle culpa a los medios porque los medios hicieron que pudieras ocupar el rol político que tenías”.