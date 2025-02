Carmen Barbieri reveló qué trabajos perdió por su escandalosa desvinculación en El Trece y reveló inesperados detalles de su futuro laboral

Este miércoles en el programa de Marina Calabró en El Observador 107.9, tuvieron el placer junto a su panelista Guido Záffora, de entrevistar telefónicamente a Carmen Barbieri, luego de su escandalosa desvinculación en El Trece, cuyos decisores pusieron abruptamente punto final a su programa Mañanísima. Allí la capocómica habló de todos los detalles referidos a los trabajos que perdió por confiar en la señal y reveló qué inesperados proyectos se trae entre manos tanto para televisión como para teatro.

Guido Záffora le consultó a Carmen Barbieri si El Trece le ofreció un programa para competirle el domingo a La peña de morfi (Telefe), entonces la conductora relajadamente explicó: "Yo hablé con Pablo Codevila cuando me llamó para decirme que se levantaba el programa, y se extrañó por que dice "Ninguna artista me contesta así", le digo está bien la movida que estás haciendo por que hay que mover un canal para que levante el rating, para cambiar las caras, yo en tu lugar haría lo mismo".

Sobre las propuestas laborales que Carmen Barbieri perdió, al ser apartada de su programa sin previo aviso para que la actriz pudiera encarar el verano con otros proyectos, enunció algunos pormenores sobre la charla con el productor Pablo Codevila sentenciando: "En el momento que me lo dijo fue cuando empezaba la temporada, yo había rechazado 4 propuestas importantes en teatro. Yo apuesto a Mañanísima, me encanta hacer las mañanas, entonces yo rechacé todo, levanté los shows, las presencias y me quedé sin el pan y sin la torta". Con un tono algo sarcástico mencionó: "Me río por que yo sé cómo es esto".

En relación a lo relatado por la exvedette, el panelista de Marina Calabró le preguntó a Carmen Barbieri si la volvieron a llamar ahora para ofrecerte un programa, a lo que la actriz detalló: "Mirá cuando hablé con Pablo me dice: "Estamos pensando para más adelante hacer en un programa con vos los findes de semana, sábados o domingos, o los dos días", pero no hablé de La Peña de morfi, nada de eso, no hablé de un futuro trabajo, solo hablamos de lo que pasaba, cuando se levantaba, yo me quise ir, no renunciar, por que ¿Cómo voy a renunciar de algún lugar que me echan?, si me sacaron de un lugar, yo no renuncié".

La entrevista con Carmen Barbieri en la que reveló todo sobre su desvinculación en El Trece

Respecto a lo que fue terminar abruptamente con el contrato con El Trece, con toda sinceridad Carmen disparó: "Creo que el peor mes para que te levanten un programa o para que se te corte un trabajo es Enero, porque ya está todo hecho, ya los teatros están todos tomados, yo quería arrancar con mi unipersonal la gira, pero ya los teatros están todos tomados porque los que vienen de Carlos Paz y Mar del Plata ya tiene las fechas tomadas en todo el país para hacer gira entonces era muy difícil".

Marina Calabró se atrevió a indagar sobre el rumor de que estaría armando un espectáculo, un show humorístico musical con la actriz Luisa Albinoni. "Claro, no hay nada firmado, estamos hablando, ya me reuní en la casa de Luisa, con Lili, su hermana, con mi secretaria, nos reunimos a escuchar, a escucharnos a nosotras lo queremos hacer en el escenario, es un show maravilloso, mira lo que nos hemos reido, dos locas somos nosotras, dos locas trabajando", reveló con mucha alegría Carmen Barbieri.

¿Con Georgina cuando? lanzó Záffora en referencia a Georgina Barbarossa, a lo que Barbieri expresó: "Con Georgina dentro de un año o año y medio es La Muerte le sienta bien, ayer estuvimos más de dos horas hablando con Guillermo Marín y con mi manager, ya están hablando con dos socios más que tiene para comprarla, le está yendo muy bien. Estamos en eso. Es muy cara la obra y es muy cara hacerla".