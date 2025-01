Telefe podría tomar una radical decisión tras los escándalos de Wanda Nara

En diálogo con un Puro Show (El Trece), el especialista en espectáculos Marcelo Polino, habló sobre los sonados escándalos entre Wanda Nara, Mauro y Icardi y la China Suárez, haciendo referencia al descontento de la cúpula de Telefe respecto a los hechos públicos que envuelven a la conductora.

El filoso periodista contó que los escándalos que la empresaria viene protagonizado en las últimas semanas, ha causado un efecto negativo entre los decisores de Telefe, qué podría traerle consecuencias desfavorables en cuanto a su futuro laboral en los proyectos que Wanda Nara tiene con la señal.

Marcelo Polino en referencia a los escándalos de Wanda, reveló que en Telefe no ven con buenos ojos el accionar de la conductora, en adición a ello sentenció: "Wanda venía haciendo una carrera buena en Telefe, salvo Susana es la persona que más rating le ha dado a la empresa, y a ellos no les gustan a estos quilombos”

Telefe podría tomas una radical decisión tras los escándalos de Wanda Nara

El periodista continuó brindando su valiosa opinión en el tema que involucra a Wanda Nara con el canal de las pelotas, por lo que agregó: “Ella volvió a ser la Wanda de cuando vivimos la separación de Maxi López, que también filtraba los audios, como que empezó a sacar una parte fea de ella, pero creo que debe ser por la desesperación".

Por último, Marcelo Polino dejó en claro que la conductora de Telefe arriesga mucho con su accionar. Pampito, Mati Vázquezy su equipo estuvieron atentos a las palabras del periodista que concluyó esgrimiendo: “Viste esto de que te agarra la hamburguesa, que la leche de no sé cuánto. Eso no les gusta a la gente de Telefe y me parece que está poniendo en riesgo muchas cosas con esta pelea”.