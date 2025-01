Escándalo: acusan a Pampita de incumplir con su trabajo en Punta del Este

Carolina Pampita Ardohain se encuentra disfrutando de Punta del Este, al igual que varias personalidades famosas del espectáculo argentino. La modelo estuvo presente en varios eventos, pero en las últimas horas, la polémica creció luego de las acusaciones de Fer Cristino.

Cristino es el organizador del desfile al que asistió Pampita y en diálogo con Pepe Ochoa y Fede Bongiorno, expresó la desilusión que se llevó por parte de la modelo: "Este año es un año muy especial, se festejan los 10 años de Oh La Barra. Yo hace cinco años la propuse a Pampita como madrina y hablé directamente con ella y su representante. Y bueno, ¿te digo la verdad? Estoy muy dolido, se me cayó una ídola", comenzó diciendo.

Luego, agregó: "No hizo nada, no hizo audios, no hizo historias para el evento. Estoy impresionado y desilusionado. Es una excelente profesional, pero actuar de esa manera". En el contrato figuraba que Carolina tenía que realizar contenido previo al evento y en el evento.

El enojo del organizador del desfile con Pampita:

Ángel de Brito, compartió en su cuenta de Instagram el reclamo que le hizo Cristino a la modelo en WhatsApp y allí el organizador le dejó muy en claro las cosas: "Estoy muy desilusionado con lo que pasó ayer, te pedimos un audio para la radio, un video para redes, no querías subir, tuve que rogarte", expresó en el inicio.

El reclamo de Cristino a Pampita. Foto: captura de pantalla Instagram/ @angeldebritooki.

En el final se puede leer cuánto fue el monto que recibió la modelo y por el cual Cristino está enojado, ya que según sus palabras pagaron por algo que no se realizó: "El cachet estuvo en tiempo y forma, los 7.500 dólares... Espero poder tomar un café y charlar", expresó Cristino.