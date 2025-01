¿Fantasmas en la casa de L-Gante? El video viral y aterrador que compartió el cantante

Elián Valenzuela es uno de los hombres del momento luego de que confirmó su romance con Wanda Nara quien está teniendo una separación muy polémica con Mauro Icardi. En medio de los rumores de crisis con la conductora de Telefe, L-Gante compartió un inquietante video.

L-Gante no está pasando un buen momento, ya que en Intrusos, Karina Iavícoli expresó que el artista con la empresaria estarían atravesando una crisis por un mensaje que le habría respondido ella a Mauro Icardi. En medio de esto, Elián compartió un contundente mensaje.

"Si me tengo que alejar de medio mundo para evitar malos ratos y ser feliz, lo haré. Mi paz mental no es negociable". De hecho, Wanda se encuentra en Punta del Este y L-Gante está en el país, sin embargo son solo rumores y por el momento no hay confirmación oficial de la pareja.

La aclaración de Elián Valenzuela. Foto: Instagram/ @lgante_keloke.

Pero esto no es lo único que lo está preocupando al artista, en su cuenta de Instagram donde lo siguen más de 5 millones de personas, Elián compartió dos historias donde se puede ver una silueta negra detrás de él y todo quedó filmado por su celular mientras ocurría.

El aterrador video que compartió L-Gante en sus redes sociales:

En el primer clip que compartió, filma un parlante que tiene en su casa y afirmó que "les aseguro que no estoy drogado. Así estoy en mi casa". En el otro video se puede ver una clara silueta de color negro que aparece y desaparece detrás de lo que parece ser una cortina.

El momento de terror que pasa L-Gante en su casa. Foto: Instagram/ @lgante_keloke.

Además horas antes, había expresado: "En mi casa están pasando cosas raras. Ruidos y sombras raras que se mueven, me están atormentando". El cantante se volvió viral en cuestión de minutos y los problemas siguen persisitiendo según lo publicado por Elián.