Dakota, la supuesta novia de L-Gante, lo destrozó tras el nuevo acercamiento con Wanda Nara

L-Gante es una de las figuras que está circulando en el famoso "wandagate", el artista se encontraba en pareja con Wanda Nara, pero todo se vino a pique de manera repentina. Luego de lo que fue el romántico viaje por Europa, la conductora de Telefe compartió la noticia de la separación.

"Hoy nuestros caminos se separan, para cuidarnos y focalizarnos en nuestro trabajo y nuestra familia. Mi situación judicial compleja y dolorosa me hizo tomar esta decisión. Hoy mis hijos me necesitan, y mi tiempo está totalmente abocado a ellos", expresó la empresaria.

Gustavo Méndez, periodista de Implacables, contó que se trataría no de una separación definitiva, sino que de un distanciamiento. Esto es una estrategia que armaron (según las palabras del periodista) porque Mauro Icardi quiere probar que el artista es mala influencia para las dos hijas.

En medio de todo esto, se lo pudo ver a Elián Valenzuela muy cerca de Dakota Gotth quien lo destrozó y acusó al artista de haberla usado. En Intrusos en el espectáculo pasaron un audio que deja ver el claro enojo de la joven con L-Gante: "¿Qué onda con vos, bol...? Me terminaste reusando. Me están llamando de todos lados y diciendo cosas horribles. Yo no soy ni gato ni pu..., tuya ni de nadie. Creo que te quedó bastante claro eso".

La supuesta novia de L-Gante desató su furia:

Luego, expresó que "Me hiciste pasar momentos horribles en el boliche cuando te fuiste. Me dejaste tirada en el after también. Encima, ni siquiera sos capaz de pedir disculpas. Estás tan ‘volado’ que no te das cuenta de cómo tratar a alguien que llevás con vos", finalizó.