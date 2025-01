Cecilia Roth descansó a Javier Milei por la publicidad que le hizo al atacarla: "Estamos sold out"

Luego de que Cecilia Roth haya acusado en una entrevista a la gestión de Javier Milei de ejercer censura sobre la divulgación de películas que toquen ciertos temas en espacios públicos, el presidente le respondió a la actriz adjudicándole un presunto fracaso de taquilla con la obra teatral que actualmente protagoniza, La madre. Sin embargo, lejos de eso, el espectáculo está "sold out", y la artista ironizó por la publicidad que le hizo el mandatario con su ataque.

Puntualmente, Roth había denunciado en diálogo con la agencia EFE: "Yo creo que el gobierno está censurando pero ni hablar, estoy segura. Lo sé, lo veo, lo siento, lo conozco. No se puede hablar sobre la Dictadura Cívico Militar, no se puede hablar de género en cine, no se puede hablar de cambio climático y no puede haber ninguna película en la que aparezca Lali Espósito. En ningún lugar público se pueden pasar películas que tengan estas cuatro cuestiones. Censuran, literalmente".

A lo que Milei respondió desde su cuenta de X: "Estoy con @leocifelli y me cuenta que 'la gran actriz' Cecilia Roth sólo vende 600 entradas por semana, Por lo tanto, hay que explicarle que no tiene demanda porque no la quieren, no por censura. Obviamente es mas fácil llorar censura, antes que aceptar su fracaso".

El posteo con el que Javier Milei increpó a Cecilia Roth. Foto: X @JMilei.

En tanto que este martes, en diálogo con Ernesto Tenembaum en Radio con Vos, Cecilia Roth se refirió al dardo que le cruzó Javier Milei remarcando: "Hay que estar muy pendiente de cosas sin la menor importancia, como para darles importancia y generar una situación que termina siendo a favor de mí".

La respuesta de Cecilia Roth a Javier Milei

Por otro lado, Roth aclaró que la sala en la que se presenta con cuatro funciones semanales tiene 230 localidades, con lo cual vender 600 entradas por semana, tal cual comentó Milei, "es muchísimo".

Finalmente, Cecilia Roth ironizó sobre el crecimiento de la venta de tickets de la obra que protagoniza: "Estamos con sold out. Estamos llenos todos los días gracias a la publicidad que nos hizo Milei, así que gracias".