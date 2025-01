El tatuador de la China Suárez reveló que le borró una imagen relacionada con Franco Colapinto

Luego de que la China Suárez y Mauro Icardi dejaran ver algunos tatuajes en las fotos que han estado compartiendo últimamente, se comenzó a especular sobre el autor de estos trabajos y los diseños del pasado que pudo haber cubierto en la actualidad como el famoso diseño que la actriz se hizo en referencia al piloto Franco Colapinto.

Intrusos (América TV), logró dar con el tatuador Gabriel Badía, que en su momento le hizo un tatuaje a Wanda Nara, hoy se encarga de grabar su arte en la piel de Mauro Icardi y la China Suárez que disfrutan de sus primeros pasos como pareja públicamente.

El tatuador de Mauro Icardi y la China Suárez rompió el silencio

“Hace un mes le tatué el cuello a Mauro”, reveló el artista, a lo que agregó que le tatuó unas letras chinas a Mauro Icardi. “Él ya vino con el diseño. Puede ser que hayan elegido algo, pero la verdad que yo no sé”, se excusó el joven tatuador al ser consultado por la cronista de Intrusos que no dudó en preguntarle todos los detalles finos que a simple vista no se distinguen.

Luego de conocerse que la China Suárez, ya no lucía el tatuaje con el número 43 que se habría hecho en la pierna haciéndole honor al piloto Franco Colapinto, el artista expresó: “Hice un cover (tapar un tatuaje con otro). Lo tatué con una corona”. Y agregó que también completó el tatuaje que tenía Mauro Icardi en su mano, donde antes estaba escrita la palabra Wanda (en referencia a su ex Wanda Nara) en el dedo de su mano izquierda pero que ya no se puede ver.

El periodista Guido Záffora contó que el tatuador en cuestión le fue presentado a Mauro Icardi por Wanda Nara, y advirtió que cuando la conductora de Telefe vea que el artista que ella le presentó a su expareja fue a tatuarlo junto a su actual novia en la casa de sus sueños se va a armar un nuevo escándalo. Marcela Tauro recalcó entonces que el artista dejó muy claro que la China Suárez tapó el 43 que se hizo por Franco Colapinto.