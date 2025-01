Wanda Nara y un posteo de Año Nuevo con dardos que irían a Mauro Icardi

La siempre agitada vida de Wanda Nara, se vio todavía más huracanada en los últimos meses de 2024 con su escandalosa separación de Mauro Icardi. Y ahora, la conductora de Bake off Famosos (Telefe) celebró el Año Nuevo con una carta dedicada a sus seguidores, en la que deslizó algunas indirectas que estarían dirigidas a su exmarido.

“Se termina un año muy especial para mí. Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras. Pasé las fiestas sin mis hijos porque es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás que viven en el exterior y que confían en mí todo el año el cuidado y educación de ellos sola”, comenzó Wanda Nara, remarcándoles por elevación tanto a Mauro Icardi, como a Maxi López que es ella quien mayormente cuida de sus hijos.

Luego, en una probable alusión a los dichos del jugador del Galatasaray, la empresaria siguió: “Intentaron ensuciarme con cosas que no hice, que no dije y que no pasaron de la manera que fueron contadas. Jamás engañé a nadie. Por más dura que sea mi elección, voy de frente siempre y digo la verdad”.

El posteo de Wanda Nara para Año Nuevo. Foto: Instagram @wanda_nara.

En tanto que sobre lo que se ha dicho de ella en los medios, Wanda Nara remarcó: “Escuché cosas terribles sobre mi persona. Me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy. Ellos saben la clase de mamá y persona porque vivieron dentro de mí y porque dediqué cada minuto de mi vida a ellos”.

Por otro lado, Wanda focalizó en los logros laborales conquistados durante 2024 al destacar: “Trabajé muy duro muchas horas y fui muy feliz haciendo dos grandes éxitos para tele y plataforma. Me mudé definitivamente a mi lugar feliz y seguro, mi país”.

Un párrafo después, autoproclamándose como portavoz de mujeres que sufren el desamor y en una nueva estocada que iría para Mauro Icardi, la conductora enfatizó: “Me preocupa saber qué es de las mujeres que no son Wanda Nara. ¿Cómo hacen cuando les sueltan la mano? Quisiera que mi paso por esta vida ayude a otras mujeres a ser más fuertes y a encontrar una resolución más rápida para aquellas que no tienen los medios suficientes para sus hijos”.

Por último, Wanda Nara anheló: “Este 2024 se va y me dejó mucha más experiencia y fortaleza. En el 2025 quiero disfrutar mi vida, mis hijos y de los que quieran ser parte de mí. ¡Feliz año!”.