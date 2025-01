Mirtha Legrand reveló qué mensajes le escribe Juana Viale por WhatsApp: "No es común en una nieta"

La relación de Mirtha Legrand con su nieta Juana Viale va más allá del vínculo familiar. La diva de los almuerzos y la modelo también se admiran mutuamente como colegas. Sabido es el afecto y el respeto que Juanita tiene por Mirtha. En una reciente entrevista, la histórica conductora de El Trece dejó en claro que esa mirada es recíproca. Además, la Chiqui reveló detalles de los mensajes de WhatsApp que le envía su nieta.

La pandemia del COVID-19 cambió al programa de Mirtha Legrand. Debido a que la conductora era paciente de riesgo, Juana debió hacerse cargo durante un tiempo de las emisiones del ciclo. Allí se vio lo bien que la hija de Marcela Tinayre aprendió de su abuela sobre el oficio de la conducción de TV.

Mirtha Legrand reveló cómo son los tiernos mensajes que le envía Juana Viale. Fuente: Instagram @mirthalegrand.

"Juana tiene brillo y decisión propia. No me consulta y hace su programa. No es una copia del mío, tiene su personalidad y lo lleva adelante a su manera. Es graciosa y pone su encanto e inteligencia al servicio del programa. Compartimos únicamente la información de los invitados que vamos a llevar, pero Juana no me roba los invitados ni yo a ella", opinó Mirtha Legrand en una reciente entrevista con Diario Crónica.



Mientras disfruta del verano junto a su familia, la conductora planifica su futuro laboral. Mirtha Legrand espera la decisión de El Trece de cara al 2025 para empezar a trabajar en la producción de una nueva temporada de su programa.

Más allá de la buena convivencia laboral que existe entre abuela y nieta, Mirtha dio detalles de la relación más íntima que mantiene con Juanita: "Me manda mensajes de Whatsapp y me pone 'Abu te adoro, te amo, te quiero'. No es común eso en una nieta. No tiene celos, no tiene envidia, es un amor de criatura".

Mirtha Legrand y el futuro de los almuerzos: ¿Juana Viale será su sucesora?

El protagonismo que Juana Viale adquirió en el programa de su abuela a partir de la pandemia, haciéndose cargo de los almuerzos tras el regreso de la diva, hace suponer que será ella quien continúe el legado de la Chiqui. A la propia Mirtha Legrand le hicieron esta pregunta.

"Puede ser. Tiene una personalidad distinta a la mía y su trabajo es marcadamente individual", contestó Mirtha. Recientemente, la nieta de Legrand dejó en claro que quiere tanto al ciclo como su abuela: el descargo de Juana Viale tras el faltazo de Franco Colapinto a su programa es una muestra de ello.

Mirtha Legrand ve a Juana Viale como su sucesora. Instagram @mirthalegrand.

La Chiqui Legrand dejó en claro que uno de los aspectos por lo que más admira a su nieta es la humildad de Juana Viale: "Juanita es muy especial, nunca comenta sus éxitos ni así tampoco como le va con sus programas. Es discreta y para nada vanidosa. Ella está contenta en hacer su ciclo pero nunca se va a referir al rating o a la repercusión que haya obtenido tal o cual envío. Es muy amorosa, muy buena persona, la gente, en realidad, no la conoce".