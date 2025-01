El famoso periodista de espectáculos que se despidió de América para pasarse a El Trece: "Viene un nuevo desafío"

El 2024 terminó con muchas novedades en lo que respecta a los medios, sobre todo por los pases de figuras entre las diferentes señales de televisión y radio. En ese contexto, un famoso periodista de espectáculos se despidió de América para pasarse a El Trece, donde conducirá un ciclo de chimentos.

El comunicador no es otro que Sebastián Perelló Aciar, más conocido como Pampito, quien le puso fin a su participación como panelista de Intrusos mediante sus redes sociales. En su cuenta oficial de Instagram publicó una fotografía en la que se lo ve junto a sus ahora excompañeros, y en la descripción del posteo escribió un extenso y emotivo texto para agradecer a ellos y a la producción de América.

Pampito en el piso de Intrusos. Foto: Instagram @pampitook.

"Aprovecho este domingo para despedirme de @intrusos, un programa que hice durante dos años y que fue una experiencia única. No exagero ni un poco cuando digo que la pasamos increíble: se formó un grupo muy lindo, divertido y unido (aunque a veces pareciera que nos matábamos al aire)", arranca el texto de Pampito.

Por supuesto que no faltaron palabras para Florencia de la V, la persona que condujo el mítico programa y que también se despidió recientemente. "Como les dije hace unos días cuando ella se despidió, fue una líder espectacular, que nos dejó SER a todos. En lo personal, pude crecer muchísimo a su lado", aseguró Aciar.

Pampito junto a sus compañeros de Intrusos. Foto: Instagram @pampitook.

Luego llegó el turno de sus compañeras de panel, a quienes también le dedicó palabras cargadas de elogios y gentileza: "@_marcelatauro, una maestra con todas las letras: buena compañera y siempre tirando para adelante. De @karinaiavicoli y @gzaffora ¿qué puedo decir? Son amigos de la vida, los adoro. Intrusos también me dio la posibilidad de trabajar con amigos. El primer año pasó @maitepenio también. Con @lauraubfal hicimos una dupla del mal hermosa, jajaaja".

Antes de finalizar, Pampito se refirió de manera particular a la producción de Intrusos, dejando en claro lo bien que se sintió a lo largo de estos 2 años: "El equipo de producción merece un párrafo aparte. Siempre nos trataron con mucho respeto y cariño. En la tele siempre se dice 'me sentí cuidado', y esa frase me parece una estupidez, en este caso lo tengo que decir porque es 100% verdad. Así nos hicieron sentir en todo momento, a mí y a todo el equipo".

Pampito compartió un álbum de fotos con sus compañeros de Intrusos y les dejó este calido mensaje en sus redes. Foto: Instagram @pampitook.

Pampito habló de su futuro en El Trece

En el final de su publicación, Pampito hizo alusión a lo que será su futuro como conductor de un nuevo ciclo en El Trece, aunque sin revelar demasiada información. "Ahora viene un nuevo desafío que me tiene muy contento y un poco nervioso, no les voy a mentir. ¡Pero le vamos a poner todo, feliz y con mucha pasión como siempre!", concluyó.