Este lunes

Premios Martín Fierro 2024: repasá todos los ternados

Este lunes, por la pantalla de Telefe, desde las 21, se conocerán los ganadores de los Premios Martín Fierro 2024.

MDZ Show
MDZ Show lunes, 9 de septiembre de 2024 · 18:33 hs
Premios Martín Fierro 2024: repasá todos los ternados
Los ternados a los Martín Fierro se dieron a conocer hace algunas semanas. Foto: Gentileza telefe

Telefe y la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) anunciaron los nominados a la próxima edición de los Premios Martín Fierro que se llevará a cabo este lunes desde el Hilton Buenos Aires con la conducción de Santiago del Moro.

La transmisión comenzará a las 21 y será transmitida por Telefe. Además, a las 18 desde el stream del canal de las pelotas se pudo ver la alfombra roja y todos los preparativos.

 

Santiago del Moro será el conductor de los Premios Martín Fierro 2024.

Estos son los nominados a los Premios Martín Fierro a la producción 2023:

FICCIÓN

  • ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece
  • BUENOS CHICOS – eltrece
  • FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve
  • MADAME REQUIN – TV Pública
  • MELODY, LA CHICA DEL METRO - América

PERIODÍSTICO

  • DESIGUALES - TV Pública
  • OPINIÓN PÚBLICA - ElNueve
  • PERIODISMO PARA TODOS - eltrece
  • PERIODISMO PURO - NET TV

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

  • BENDITA - ElNueve
  • NOCHE DE MENTE - TV Pública
  • NOCHE AL DENTE - América

DEPORTIVO

  • CARBURANDO - eltrece
  • CONMEBOL LIBERTADORES - Telefe
  • TURISMO CARRETERA Y TURISMO NACIONAL - TV Pública

NOTICIERO DIURNO

  • ARRIBA ARGENTINOS - eltrece
  • EL NOTICIERO DE LA GENTE - Telefe
  • TELENUEVE AL MEDIODÍA - ElNueve

NOTICIERO CENTRAL

  • AMÉRICA NOTICIAS - América
  • TELEFE NOTICIAS - Telefe
  • TELENOCHE - eltrece

INTERÉS GENERAL

  • LA NOCHE DE MIRTHA - eltrece
  • PH, PODEMOS HABLAR - Telefe
  • NARA QUE VER - ElNueve
  • EL DIARIO DE MARIANA - América
  • MÉDICO DE FAMILIA - ElNueve
Mirtha Legrand está ternada por su programa.

MUSICAL

  • ENCUENTRO EN EL ESTUDIO – TV Pública
  • LA PEÑA DE MORFI - Telefe
  • PASIÓN DE SÁBADO - América

MAGAZINE

  • MAÑANISIMA – eltrece
  • CORTÁ POR LOZANO - Telefe
  • TODAS LAS TARDES - ElNueve
  • A LA BARBAROSSA - Telefe
  • A LA TARDE - América

CULTURAL / EDUCATIVO

  • AMBIENTE Y MEDIO – América
  • LOS SIETE LOCOS - TV Pública
  • PRÓCER – TV Pública

ENTRETENIMIENTOS / JUEGOS

  • BIENVENIDOS A BORDO – eltrece
  • BIENVENIDOS A GANAR – ElNueve
  • ESCAPE PERFECTO - Telefe
Escape Perfecto compite por Mejor programa de Entretenimientos.

ENTRETENIMIENTOS / CONOCIMIENTOS

  • AHORA CAIGO – eltrece
  • LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES - eltrece
  • PASAPALABRA / PASAPALABRA ESPECIAL FAMOSOS - Telefe

BIG SHOW

  • CANTA CONMIGO AHORA - eltrece
  • GOT TALENT ARGENTINA - Telefe
  • MASTERCHEF - Telefe

REALITY

  • BAILANDO 2023 – América
  • GRAN HERMANO – Telefe
  • PASAPLATOS – eltrece

GASTRONOMÍA

  • ARIEL EN SU SALSA – Telefe
  • COCINERAS Y COCINEROS ARGENTINOS – TV Pública
  • QUE MAÑANA – ElNueve

VIAJES / TURISMO

  • POR EL MUNDO – Telefe
  • RESTO DEL MUNDO – eltrece
  • TENÉS QUE IR – ElNueve
  • TODOS PODEMOS VIAJAR – NET TV

INFANTIL / JUVENIL

  • ALUMNITOS - ElNueve
  • ALTAVOZ - TV Pública
  • MÉLODY, LA CHICA DEL METRO – América

JURADOS

  • MORIA CASÁN, CAROLINA “PAMPITA” ARDOHAIN, ÁNGEL DE BRITO, Y MARCELO POLINO (BAILANDO 2023 – América)
  • DONATO DE SANTIS, DAMIÁN BETULAR Y GERMÁN MARTITEGUI (MASTERCHEF – Telefe)
  • FLORENCIA PEÑA, EMIR ABDUL, LA JOAQUI Y ABEL PINTOS (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)
Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui compiten como Mejor Jurado.

BRANDED CONTENT

  • EL GRAN BARTENDER – Telefe
  • IVÁN DE VIAJE – Telefe
  • PROYECTO TIERRAS - Telefe
  • MODO SELFIE – América

LABOR EN CONDUCCIÓN FEMEMINA

  • GEORGINA BARBAROSSA (A LA BARBAROSSA – Telefe)
  • CARMEN BARBIERI (MAÑANISIMA – eltrece)
  • VERÓNICA LOZANO (CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
  • KARINA MAZZOCCO (A LA TARDE – América)
  • MARIANA FABBIANI (EL DIARIO DE MARIANA – América)
  • LIZY TAGLIANI (GOT TALENT ARGENTINA – Telefe)

 LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

  • DARÍO BARASSI (100 ARGENTINOS DICEN Y AHORA CAIGO – eltrece)
  • SANTIAGO DEL MORO (GRAN HERMANO - Telefe)
  • GUIDO KACZKA (LOS 8 ESCALONES DE LOS TRES MILLONES – eltrece)
  • CLAUDIO RÍGOLI (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

  • CRISTINA PÉREZ (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
  • LUCIANA GEUNA (PERIODISMO PARA TODOS – eltrece)
  • MARIANA VERÓN (TELENUEVE CENTRAL – ElNueve)
  • MARISA ANDINO (TELENUEVE AL MEDIODIA – ElNueve)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

  • JORGE LANATA (TELENOCHE – eltrece)
  • ESTEBAN MIROL (TELENUEVE AL MEDIODÍA – ElNueve)
  • RODOLFO BARILI (TELEFE NOTICIAS – Telefe)
  • MAURO SZETA (EL NOTICIERO DE LA GENTE Y TELEFE NOTICIAS – Telefe)

CRONISTA / MOVILERO

  • CAROLINA AMOROSO (TELENOCHE – eltrece)
  • MAXIMILIANO REAL (BUEN TELEFE – Telefe)
  • SANTIAGO SPOSATO (LAM – América)

PANELISTA

  • NANCY PAZOS (A LA BARBAROSSA – Telefe)
  • SOL PÉREZ (GRAN HERMANO Y CORTÁ POR LOZANO – Telefe)
  • MARCELA TAURO (INTRUSOS Y EL DEBATE DEL BAILANDO - América)
Sol Pérez está ternada como Mejor panelista.

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCIÓN

  • DIEGO CREMONESI (LAS BELLAS ALMAS DE LOS VERDUGOS – TV Pública)
  • FEDERICO D´ELIA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
  • GABRIEL GOITY (PRÓCER – TV Pública)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION

  • JUSTINA BUSTOS (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
  • YAS GAGLIARDI (MELODY, LA CHICA DEL METRO - América)
  • CAROLA REYNA (FAMILIA DE DIVÁN – ElNueve)
  • ROMINA GAETANI (BUENOS CHICOS – eltrece)

ACTOR DE REPARTO

  • FACUNDO ARANA (BUENOS CHICOS – eltrece)
  • LUCIANO CÁCERES (BUENOS CHICOS – eltrece)
  • LUIS MACHÍN (MELODY, LA CHICA DEL METRO – América, Y BUENOS CHICOS - eltrece)

ACTRIZ DE REPARTO

  • LETICIA BRÉDICE (MORDISQUITO Y MADAME REQUIN – TV Pública)
  • NORA CÁRPENA (FAMILIA DE DIVÁN - ElNueve)
  • SILVIA KUTIKA (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

REVELACIÓN

  • JOSEFINA “LA CHINA” ANSA (ESCAPE PERFECTO – Telefe)
  • ROCÍO HERNANDEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
  • LUCILA “LA TORA” VILLAR (LA NOCHE DE LOS EX – GRAN HERMANO 2023 – Telefe)
    La China Ansa está ternada como Revelación.

     

LABOR HUMORÍSTICA

  • FÁTIMA FLÓREZ (BAILANDO 2023 – América)
  • MICAELA “MICA” LAPEGÜE (EL GALPÓN – eltrece)
  • PICHU STRANEO (LA PEÑA DE MORFI – Telefe)

AUTOR/GUIONISTA

  • CLAUDIO LACELLI, WILLY VAN BROOCK, Y VICKY CRESPO (BUENOS CHICOS – eltrece)
  • LILY ANN MARTIN, CLAUDIO LACELLI Y VICKY CRESPO (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)
  • MARÍA MARULL (LA PILARCITA – TEATRO – TV Pública)

DIRECTOR (FICCIÓN)

  • ALBERTO LECCHI (MADAME REQUIN – TV Pública)
  • GUSTAVO LUPPI Y ALEJANDRO IBAÑEZ (BUENOS CHICOS – eltrece)
  • SEBASTIÁN PIVOTTO, JORGE NISCO Y ALEJANDRO IBAÑEZ (ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA – eltrece)

DIRECTOR (NO FICCIÓN)

  • LUCAS ARECO (BAILANDO 2023 – América)
  • FERNANDO EMILIOZZI (GOT TALENT ARGENTINA Y MASTERCHEF – Telefe)
  • EUGENIO GORKIN (GRAN HERMANO – Telefe)

AVISO PUBLICITARIO

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  • ESTÁ EN NETFLIX – Netflix

PRODUCCIÓN INTEGRAL

  • MASTERCHEF - Telefe
  • ARGENTINA, TIERRA DE AMOR Y VENGANZA – SEGUNDA TEMPORADA - eltrece
  • GOT TALENT ARGENTINA - Telefe
  • GRAN HERMANO - Telefe
  • LA ÚLTIMA CENA - ElNueve
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