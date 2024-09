Mirtha Legrand reveló por qué prefiere invitar a Alberto Fernández antes que a Fabiola Yañez a su programa

Este domingo, Mirtha Legrand asistió al desfile de una reconocida marca de belleza capilar de la que ha participado en distintas publicidades. En un momento del evento, hubo una conferencia de prensa y los cronistas aprovecharon para hacerle distintas consultas a la diva.

Uno de los temas más hablados últimamente ha sido sobre el escándalo de Alberto Fernández. Ninguna celebridad ha podido escapar de las preguntas de los medios acerca de este tema. Recordemos que el expresidente fue denunciado por Fabiola Yáñez a principios de agosto. Poco tiempo después, se dieron a conocer polémicos videos de Fernández junto a la periodista Tamara Pettinato en la Casa Rosada.

Mirtha estuvo presente en un desfile de moda este domingo.

Si bien Mirtha Legrand ya se ha referido a esta situación, en la rueda de prensa un periodista le preguntó nuevamente por este tema. "Te quería preguntar un tema de agenda que se estuvo hablando mucho este tiempo, el tema de Alberto, Fabiola. Si tuvieras que invitar a alguien a tu mesa, ¿a cuál de los dos sería?", consultó un notero de Mañanísima.

Sin muchas vueltas, "la Chiqui" respondió: "Alberto, para decirle de todo". "¿Qué le dirías?", preguntó el notero. "¿Por qué le pegaba a una mujer, a su mujer?", dijo la conductora sin pelos en la lengua.

La conductora comentó que invitaría al expresidente a su programa para preguntarle por qué le pegaba a Yáñez.

"Aunque lo niegue, le pegaba, la maltrataba. Ese ojo en compota, como decimos vulgarmente, no está pintado. Ese ojo es de verdad, le dieron una trompada. ¡Ay, no sé, no sé! No quieren ni hablar de eso!", sumó Mirtha.