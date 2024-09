Marina Calabró y Rolando Barbano fotografiados a los besos en Brasil

Marina Calabró y Rolando Barbano componen una de las parejas más famosas en el presente dentro del ambiente de la televisión argentina, a partir de sus sendas premiaciones en los Martín Fierro y los discursos de agradecimiento, donde la primera recordó a quien en ese momento era su ex, y él no la mencionó.

Por suerte ahora todo es amor, y así se pudo ver en una foto en la que se los ve a los besos en las playas de Río de Janeiro, en Brasil. La pareja viajó de improvisto al país vecino para disfrutar unos días juntos.

La foto de la pareja en Río de Janeiro. /Foto: X @elejerictodeLAM

La foto fue compartida por la cuenta de Twitter/X del programa LAM, donde Yanina Latorre habló sobre el viaje de la pareja. Según contó, "Se besaron todo el vuelo, en la fila también", mientras que agregó que en el check in "él miraba al piso y ella sacó la tarjeta y pagó. Él no puso nada" en referencia a Rolando Barbano.

Recordemos que la pareja tiene planeado un viaje a Londres, del 29 de este mes al 07 de octubre, en el que se hospedarán en el lujoso hotel The Londoner, un cinco estrellas de lo más reconocido en la capital de Inglaterra. Se trata de un viaje planeado para junio, que fue modificado a partir de la separación y posterior reconciliación.

Rolando y Marina compartieron muchos años en Radio Mitre

En tanto que este viaje a Río de Janeiro fue catalogado, por la mencionada Yanina Latorre, como uno de "cuasi trampa". Ángel de Brito. para no ser menos cerró: “Porque se ocultan, no hacen declaraciones. Están solos. No hay terceros en discordia por ahora. Hubo varios, pero por ahora no los hay. Una pareja tumultuosa, tóxica”.