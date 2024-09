Juan Minujín fue dirigido por Angelina Jolie y se mostraron juntos en la alfombra roja

El cine argentino tiene talento de sobra para que todo el mundo disfrute, y prueba de ello es su constante presencia en los festivales más importantes del séptimo arte. Así fue cómo Juan Minujín apareció al lado de la estrella de Hollywood, Angelina Jolie, en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

Es que el actor argentino fue parte del elenco de Without Blood, película que la también actriz y productora se encargó de dirigir. Se trata de la sexta película que dirige, siendo su debut en el rol en el año 2007 con A Place in Time.

Juan Minujin no encuentra techo en su carrera. /Foto: Netflix

Este nuevo film se trata de una coproducción estadounidense e italiana que gira en torno a Nina, quién sobrevivió a una guerra solo para descubrir que su trauma alimenta su venganza años después contra quiénes la lastimaron. El elenco está liderado por Salma Hayek, oficiando como actores de reparto el mencionado Juan Minujín, Demián Bichir, Ariel Pérez Lima y Alfredo Herrera.

En tanto que para el actor argentino se trata de una nueva experiencia internacional. A sus 49 años, parece no encontrar techo en su carrera. Desde aquel papel menor en Focus, la película protagonizada por Margot Robbie y Will Smith, le tocó interpretar a Jorge Bergoglio en su juventud para Los Dos Papas, película de Netflix que fue aclamada mundialmente. Ahora con Without Blood vuelve a tener la oportunidad de participar en una película que dará la vuelta al mundo.

El film tuvo su estreno en el prestigioso Festival de Toronto

El film seguirá su recorrido por festivales, y se espera que llegue a las salas a finales de este año, o comienzos de 2025, según cómo sea recibida por la crítica en los mencionados festivales.