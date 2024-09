Detallaron cómo son las fotos que Yuyito González le manda a Javier Milei

Una de las parejas del momento es la de Javier Milei y Yuyito González. El presidente de la Nación Argentina le dio una nueva oportunidad al amor con la conductora de Empezar el Día y se han mostrado muy acaramelados en las redes sociales. Ahora, se conocieron nuevos detalles de la relación.

Fue en Intratables, donde revelaron cómo son las fotos que la exvedette le envía al mandatario antes de salir al aire en el programa que conduce por Ciudad Magazine. Luego de compartir una nota que le hicieron a Yuyito González, Gustavo Méndez dio detalles acerca de estas imágenes.

González conduce "Empezar el Día" por Ciudad Magazine.

"Ella tiene 64 años, una mujer espléndida, y Javier Milei tiene 53", precisó Daniel Gómez Rinaldi, después de escuchar la declaración de la actriz feliz por su presente sentimental.

Acto seguido, Méndez reveló: "Lo que me contaron que en producción es que ella llega muy contenta y que le manda fotos a Milei. Me contaron de ahí los topos que le envía la foto a Milei del look que tiene y le cuenta que están 'pasando rutina', etcétera mientras que él, obviamente, está trabajando".

La actriz le presentó su hijo Stéfano a Milei.

Luego, Naiara Vecchio remarcó: "El hijo de Yuyito, Stéfano habló con nuestros colegas de intrusos y contó que la mamá está feliz porque ella estuvo durante 25 años sola. La ve feliz a la madre y dijo que le gusta esta relación y banca esta pareja. Conoció a Javier Milei también a Bárbara (Coppola). Se juntaron, y ella contó en su programa que hubo un encuentro familiar donde se llevaron muy bien.