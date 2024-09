La reacción de Roberto García Moritán tras filtrarse sus chats con Pampita

La ruptura de la pareja entre Pampita y Roberto García Moritán ya es un hecho, y mientras comienzan a rearmar sus vidas por separado, ambos salieron a comunicarse por redes sociales, aunque hubo palabras del político que parecían haber sido desmentidas por la propia modelo.

Es que Moritán había dicho que la relación se había roto "hace un tiempo", lo que fue respondido rápidamente por Pampita, quien dijo que la separación había sido el 20 de septiembre y compartió unas capturas de conversaciones entre ellos.

Ante esta situación, el miembro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aries volvió a emitir un comunicado en redes, con un escueto mensaje que aclaraba esta diferencia.

“Estimados, estamos alineados por supuesto con Carolina en la fecha de nuestra separación, cuando mencioné ‘Hace un tiempo’ me referí al 20.09.24. Buen sábado en familia, RGM? afirmó en una historia desde su cuenta de Instagram.

La historia con la aclaración que subió Moritán

“Yo me enteré de todo el viernes 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha” había lanzado desde su propia cuenta la conductora Pampita, quien además dijo que se "enteró de todo", sin hacer referencia sobre qué se enteró.

Probablemente sean los casos de infidelidad que el hombre realizó durante los 5 años que duró el matrimonio, algo que se viene rumoreando fuerte las últimas semanas y que fue uno de los motivos que llevó a la separación de la pareja.