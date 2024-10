El lookazo lencero y en rojo de Pampita tras confirmar su separación

Pampita sorprendió a sus seguidores al compartir un video en Instagram donde lució un impactante look lencero en tonos rojos, un color tan fuerte como el mensaje que acompañaba la publicación.

La modelo y conductora decidió subir el video después de confirmar oficialmente su separación de Roberto García Moritán. La ruptura, que generó un gran revuelo en los medios, tuvo su punto culminante el pasado 20 de septiembre, cuando Pampita tomó la decisión de poner fin a su matrimonio, según declaró en un reciente posteo.

El impactante video de Pampita en sus redes sociales

El video publicado en su cuenta de Instagram, que ya cuenta con miles de visualizaciones, muestra a Pampita caminando de manera sensual en un paisaje paradisíaco frente al mar con un look en rojo con stilettos a tono.

El look no fue el único detalle que capturó la atención. Acompañando las imágenes, se escucha una voz en off que lanza un mensaje motivacional que parece reflejar el estado emocional de la modelo. "No te aceleres, no todo es hoy y ahora. Descansa. Respira. La vida lleva un curso y tienes que aprender a ser paciente", se oye en el video.

La separación de Pampita y Roberto García Moritán

La decisión de Pampita de hacer pública su separación y compartir sus chats privados con García Moritán el pasado sábado generó un gran impacto mediático. En una clara respuesta al comunicado de su ex, la modelo decidió aclarar los motivos que la llevaron a tomar esta drástica decisión. Aunque los detalles de lo ocurrido aún no son completamente conocidos, Pampita aseguró que el 20 de septiembre fue el día clave en el que "se enteró de todo" y, desde entonces, no hubo vuelta atrás.