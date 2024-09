Bad Bunny hizo fuertes declaraciones contra la clase política: "Los políticos no son superestrellas..."

Bad Bunny es uno de los artistas más importantes del mundo y suele ser reacio a brindar entrevistas, pero en esta ocasión accedió y habló durante una hora y media ante un medio de comunicación.

Benito, nombre real del artista, dialogó con el programa El Tony Pregunta y se salió del rol de cantante para hablar de sus inicios en Vega Baja hasta la situación actual en Puerto Rico, pasando por la importancia de la meditación y distintas aristas de su carrera.

Uno de los temas más picantes fue cuando hablaron de la situación actual de Puerto Rico. "El día que tenga un hijo yo soñaría con que pueda estudiar en una escuela pública. Gracias a Dios yo tengo el dinero suficiente para irme a vivir al lugar que yo deseé y aparentar que todo esta bien en Puerto Rico, pero a mi se me hace imposible", confesó Bad Bunny.

"Yo realmente me preocupo por Puerto Rico. Yo no quería esto. Salir para afuera y saber que hay gente fuera en el mundo entero, en Japón, en Alemania que conocen a Puerto Rico por mi música, por al de otros artistas, por nuestra cultura. Que los turistas se vayan de aquí sin saber lo que sufre el que vive aquí es una furia", agregó el artista.

Mira el video

Con su voz que llega a millones de personas, el artista no dudó en disparar munición gruesa contra los políticos de su país. "El gobierno trabaja para jodernos y aún así tu ves la gente que sigue votando por los mismos, ¿Por qué idolatras a este tipo? Él es tu empleado", dijo frustrado.

"Los políticos no son superestrellas, esa gente se supone que trabaja para nosotros. Son nuestros empleados, son empleados del pueblo. Este no es el país de ellos. No son los dueños de Puerto Rico por estar en el Capitolio. Ellos son nuestros empleados. Tú lo pusiste ahí con tu voto, si no cumple, sácalo para otro lado. Si tú ves que votas al mismo durante veinte años y ves que tu alrededor no es como tú lo quisieras, sácalo", agregó Bad Bunny.

En una de las partes de la entrevista el cantante hizo chistes sobre su condición de "millonario, no de multimillonario, no de billonario" al igual que sus colegas artistas Leonardo Di Caprio y el basquetbolista Lebron James.