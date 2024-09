Pampita reapareció y aclaró si estará o no en el programa de Susana Giménez

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán finalmente decidieron anunciar su separación con comunicados a través de sus redes sociales. El empresario y político lo hizo con un extenso posteo en su cuenta de Instagram, mientras que la modelo decidió poner pocas palabras y pruebas con chats privados entre ella y el ahora ex marido.

"Buenos Aires, 28 de septiembre de 2024. En estos días se han hecho públicas muchas declaraciones y comentarios sobre mi vida personal y mi familia que no sólo han generado confusión, sino también han afectado a quienes más amo. Debido a esto quiero aclarar de manera definitiva lo siguiente: hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado", comenzaba contando.

"Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia", expresó Moritán respecto a la relación con la madre de su hija", expresó en el final el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que Carolina sostuvo que "Yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha". Posteriormente publicó todos los chats con García Moritán que dejaban en claro lo que ella expresaba con el primer comentario.

La aclaración de Pampita ante los rumores. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @pampitaoficial

En diferentes programas se hablaba de una posible entrevista con Susana Giménez, lo cierto es que fue la misma Pampita quien declaró que es mentira y que no estará en el programa de Telefe. En un prinicipio se creía que allí iba a romper el silencio y dar todos los detalles.

"Quiero aclarar que no hablé con ningún productor de ningún programa. Ni voy a ir a ningún programa. Todo lo que se especula de una participación mía en algún lado o pedido a cambio de dar una entrevista es mentira", confesó la modelo dejando en claro que los rumores de su presencia en el programa de Susana Giménez es mentira.