El emotivo mensaje de Cris Morena para Romina Yan a 14 años de su muerte: "Tu compañía es eterna"

Cris Morena ha pasado por momentos muy duros en su vida, uno de ellos fue sin lugar a dudas el fallecimiento de Romina Yan, quien perdió la vida el 28 de septiembre del año 2010. La joven actriz se descompensó a la salida del gimnasio y fue allí donde la trasladaron al Hospital Central en la localidad de San Isidro.

Luego de 50 minutos realizando tareas de reanimación, el equipo médico que atendió a Romina declaró su triste fallecimiento a las 17:20 horas de la tarde. Los familiares de la actriz en su momento, tomaron la decisión de no emitir ningún comunicado respecto a la causa de muerte de Romina Yan.

Hoy, a 14 años del fallecimiento, Cris Morena publicó un emotivo y sentido homenaje en sus redes sociales que conmovió a los seguidores. Lo hizo a través de su cuenta de Instagram y el posteo llegó a más de 30 mil "likes" y más de 900 comentarios de sus fanáticos.

"Hijita amada, hoy estás más que siempre en mi. Sos presencia permanente que me abre el corazón, me lo agranda, me duermo con vos y me despierto con vos", comenzaba el sentido homenaje que la productora le realizó a su hija. Esto fue acompañado por un video donde aparecían recuerdos junto a Romina.

El emotivo video que publicó Cris Morena en un nuevo aniversario del fallecimiento de Romina Yan

Además agregó que "Sé que estás porque aprendí a sentirte. Nuestro amor se agranda porque tu compañía es eterna. Y te voy a elegir en todas mis vidas, hijita. En todas, Ro. Te amo, Mamita", finalizó junto a una imagen de ambas disfrutando de la nieve y con la sonrisa que siempre la caracterizó a Romina Yan.