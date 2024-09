Pampita difundió chats y expuso una "mentira" de Roberto García Moritán

Luego de que este sábado al mediodía Roberto García Moritán compartiera dos extensos posteos confirmando su separación de Pampita, y negando la denuncia en su contra por su desempeño en la política, la modelo subió una catarata de publicaciones con capturas de chats con el funcionario; y aseguró que la ruptura se produjo hace pocos días.

"Yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha", publicó este sábado pasado el mediodía Pampita, negando así la aseveración de Roberto García Moritán de que la pareja lleva un tiempo separada.

El posteo con el que Pampita refutó una de las declaraciones de Roberto García Moritán. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Gran conocedora del juego de los medios, Pampita no anticipó qué es lo que se enteró el 20 de septiembre, información que seguramente habrá revelado en su entrevista con Susana Giménez, que se grabó este viernes por la tarde y se emitirá el domingo.

De momento, a lo que se limitó Pampita es a compartir capturas de pantalla de varios chats con Roberto García Moritán, con amorosos mensajes que dan cuenta de que la pareja se comunicaba de un modo particularmente romántico hasta el pasado 20 de septiembre, es decir hace tan solo una semana.

Por ejemplo, el martes 3 de septiembre hubo un amable intercambio entre la pareja, con una invitación de García Moritán a Pampita para tomar el té.

El amoroso trato entre Pampita y Roberto García Moritán a principios de septiembre. Foto: Instagram @pampitaoficial.

El jueves 6 de spetiembre García Moritán le envió a Pampita una foto a punto de subir a un avión, mientras que ella le compartió un video, y ambos enfatizaron lo mucho que se extrañaban.

Intercambio de foto y video con románticos mensajes entre Pampita y Roberto García Moritán. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Un par de días después, el sábado 7 de septiembre Pampita le deseó un buen vuelo a García Moritán, y el funcionario le envió una selfie desde el avión.

Pampita y Roberto García Moritán, en armonía el viernes 6 de septiembre. Foto: Instagram @pampitaoficial.

El lunes 16 de septiembre, Roberto García Moritán le escribió a Pampita: "Amor, te amo, no hicimos nada mal, y estamos con ganas de amarnos mucho. Es lo único importante. Te amo. Con felicidad, vamos que es una gran semana". Roberto García Moritán alienta a Pampita el lunes 16 de septiembre. Foto: Instagram @pampitaoficial.

El miércoles 18 de septiembre, la pareja se saludó amorosamente con frases como "mi reina" y "amor mío". El cariñoso ida y vuleta entre Pampita y Roberto García Moritán, dos días antes del abrupto final. Foto: Instagram @pampitaoficial.

El viernes 20 de septiembre, la pareja se saludó amorosamente y Pampita le compartió a Roberto García Moritán una serie de postales familiares. El viernes 20 de septiembre la pareja se saludó amorosamente. Foto: Instagram @pampitaoficial.

El mismo 20 de septiembre, Pampita le comentó a Roberto García Moritán sobre lo que decían en los medios de comunicación: "Ellos dijeron que estábamos separados, que la relación está temrinada". A lo que el funcionario respondió: "Igual los voy a poner a prueba. Gracias amor". El 20 de septiembre terminó la relación entre Pampita y Roberto García Moritán. Foto: Instagram @pampitaoficial.

Justamente, el viernes 20 de septiembre fue el día en que Pampita se enteró de una serie de asuntos relacionados con Roberto García Moritán, y la separación se produjo según la modelo en esa exacta fecha.