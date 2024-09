Los escandalosos detalles de Roberto García Moritán en la política que alarmaron a Pampita

La crisis entre Pampita y Roberto García Moritán ha sido seguida de cerca por LAM (América), y este viernes en el popular programa de chimentos dieron detalles sobre los escándalos del funcionario en la política que habrían alarmado a la modelo.

Según afirmó la periodista Julieta Argenta, la fuente de su información es "irrefutable". "Primero y principal, me dicen que Roberto García Moritán habría estado en Casa Lucía hasta este martes, después se mudó a las residencias del Faena, un departamento que le habría prestado un amigo", comenzó la comunicadora como panelista invitada en LAM.

Luego de hablar sobre el lugar en el que está residiendo Roberto García Moritán tras mudarse de la casa de Pampita, la periodista siguió: "El martes pasado, en una reunión Jorge Macri habría dicho (sobre el funcionario): 'Lo quiero afuera'. Lo habrían convencido de que se pida una licencia, que se va a conocer ahora".

Además, la panelista indicó que cuando "baje la espuma del tema con Pampita, sacarían a García Moritán de su cargo". "Ya estaría fuera por lo que dice la mayoría del entorno", apuntó Julieta Argenta..

En tanto que sobre las irregularidades que se le atribuyen a Roberto García Moritán, la periodista puntualizó: "Tendrían la información de que habría metido 300 personas en cargos públicos. Lo que sorprende es que nadie sabe cómo tenía tanto poder, estarían buscando quién le dio ese respaldo. recordemos que surgió el nombre de Yamil Santoro como quien lo acerca a López Murphy".

"Además del tema de los contratos, molestó muchísimo que habría hecho lobby por una empresa de armas ligada al hermano", sumó la panelista. A la vez que remarcó que el tema de infidelidades por parte de Roberto García Moritán, no fueron el detonante principal de la separación de Pampita. "Pero hubo un caso en particular que a ella le habría molestado mucho, que es de una chica de provincia de Buenos Aires, joven y que no está ligada a la política", finalizó Julieta Argenta.