El nuevo e inesperado frente para Pampita mientras atraviesa su crisis con Roberto García Moritán

Mientras cada paso de la dura crisis que enfrentan Pampita y Roberto García Moritán es seguido con atención por los medios, ahora se suma un nuevo frente para la modelo ya que un hombre que reside en General Pico solicitó un ADN para comprobar si es su hermano.

Según anticiparon en A la tarde (América), el hombre en cuestión se llama Sebastián Villamonte y nació en 1976, es decir dos años antes que Pampita. Según el denunciante, fue entregado en adopción a poco tiempo de nacer y ahora quiere verificar quiénes son sus padres biológicos.

Tras el dato de que sería Thania Dos Santos quien entregó al presunto hermano de Pampita en adopción, es que la Justicia citó el pasado 16 de septiembre a la mujer y a Sergio Villamonte. En el mencionado programa contaron que ella se hizo el ADN en Santa Rosa, mientras que él lo hizo en General Pico.

"Él dice que fue a verla y no lo atendió. Un colega de Neuquén me explicó que Pampita sabe del tema, se le pidió un ADN que todavía no se hizo", detalló Damián Rojo, integrante de A la tarde.

Los detalles sobre el supuesto hermano de Pampita

Luego el periodista aseguró: sobre el supuesto hermano de la modelo: "La madre de Pampita fue quien lo llevó a donde terminó viviendo, lo que no tiene claro es si lo llevó porque era su hijo o hijo de un tercero. Él quiere averiguar si es su madre o por qué lo llevó a ese lugar".

De momento, Pampita tiene tres hermanos: Leonardo, Agostina y Guillermo Ardohain. Habrá que esperar a ver qué resuelve la Justicia, mientras tanto hay gran expectativa por ver la nota que grabó Pampita con Susana Giménez hablando sobre su situación con Roberto García Moritán, entrevista exclusiva que saldrá al aire este domingo.