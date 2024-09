Cuál fue la última prueba de amor de Roberto García Moritán a Pampita antes de separarse

Roberto García Moritán y Carolina Pampita Ardohain finalmente confirmaron que se encuentran separados luego de estar en silencio por varios días. El político fue quien quería tapar una crisis que era más que evidente y en los últimos días se lo vio sacando valijas de la casa que compartía con la modelo.

"Hace un tiempo ya que Carolina y yo nos hemos separado. Fue una decisión difícil y dolorosa, como cualquier separación, pero lo hicimos con el propósito de proteger la paz y el bienestar de todos los miembros de nuestra familia. Los movimientos en los hogares, las razones y los trámites pertenecen a nuestra intimidad y afectan directo a los menores, por este motivo les pido distancia de estos espacios y respeto", expresó el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras que Pampita expresó que "Yo me enteré de todo el 20 de septiembre y ese día me separé. No tuve ninguna separación antes de esa fecha". Posteriormente a esa historia de Instagram decidió hacer públicas todas las capturas de pantallas de los chats con quien hoy es su ex marido y padre de su hija.

El posteo que le dedicó semanas atrás García Moritán a Pampita. Foto: Captura de pantalla Instagram/ @robergmoritan

Cuando todo parecía ir bien, la historia de amor que comenzó hace unos años se diluyó y se convirtió en un nuevo capítulo oscuro para la modelo. Sin embargo fruto de ese amor llegó Ana García Moritán y en las últimas horas se hizo viral la publicación del 4 de septiembre que el político le dedicó a su pequeña hija y a Carolina.

"Terminar los días con ellas", expresaba el comentario. En el video se puede observar como Pampita baila junto a su hija mientras que Moritán las graba y se divierte con ellas. En uno de los comentarios, Carolina expresó a Moritán que "Es un rey", mientras que Anita le expresó con mucho amor a su mamá "vos sos la princesa".

El tierno video que García Moritán le dedicó a Pampita y a su hija antes de estalle la separación

La publicación se llenó de comentarios de los seguidores: "Solo te habíamos pedido que la amaras y cuidaras", "Este video es de hace dos semanas y ahora están separados, me destruye", fueron alguno de las opiniones en el Instagram y en el posteo específico de García Moritán.