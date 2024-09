Los detalles del contrato prenupcial que firmaron Pampita y García Moritán

Carolina "Pampita" Ardohain y Roberto García Moritán parece que tienen las horas contadas siendo marido y mujer. En las últimas horas se conocieron muchos detalles sobre la crisis que pasa la pareja y todo creció luego de que se la viera en una historia de Instagram a la modelo sin el anillo.

Durante la jornada del miércoles se fueron diciendo diferentes informaciones y actualizaciones. Ángel De Brito en su cuenta de X (ex Twitter) sostuvo que "la separación es definitiva. Avanza el divorcio. Las denuncias fueron el detonante del final. Buena fuente", confesó el conductor de LAM.

Mientras que en el programa "A la Tarde" conducido por Karina Mazzocco expresaron que Pampita estaría gestionando y ultimando detalles con Susana para hablar de todo. Pero además sostuvieron que antes de casarse, ella le hizo firmar un acuerdo prenupcial para resguardar sus bienes y lo que ha ganado durante sus años de trabajo.

Fue la propia conductora quien dio la información: "Me dicen ‘Hola, Kari, sé de muy buena fuente que hay prenupcial firmado entre Pampita y Moritán’. Esta persona que me dijo que hay un contrato prenupcial me completa la información y me dice ‘el combo escándalo político e infidelidad detonó a Pampita. Se dio cuenta de que se casó muy rápido y que no era la persona que pensaba’", expresó.

Todos los detalles del contrato prenupcial que firmaron García Moritán y Pampita

Lo cierto es que en cuestión de días se podría confirmar por los propios protagonistas. Por el momento la modelo guarda absoluto silencio y las denuncias en contra de García Moritán habrían desatado la separación, además en la entrevista que dio con el programa de Mazzocco dio a entender que no se hablaban tras expresar que "no sé que va a hacer ella", respecto a la entrevista con Susana.