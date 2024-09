Jimena Monteverde destruyó a Maru Botana en medio del escándalo: "No es una referente como yo pensaba"

Días atrás, Maru Botana subió un video a sus redes sociales para aclarar lo que se venía hablando de ella. La polémica comenzó cuando Segio Lapegüe contó en una entrevista que no la pasó bien en el programa que hicieron junto a una de las cocineras más conocidas del país.

"Tuvimos un programa que duró unos cuatro meses, ‘Sábado en Casa’, y fue algo triste... No la pasé bien", expresó el comunicador que trabaja en Todo Noticias. Lo cierto es que a esta revelación se sumaron críticas de Coco Carreño, quien trabajó también con Maru Botana, y de Jimena Monteverde.

En el video que subió Maru ella expresó que "llega un momento en este vida, en que aprendí que no había que hablar, que tengo ganas de hablar". Siguiendo con su relato, subrayó que "primero que para mí no hay nada más lindo que hablarse cara a cara y decirse las cosas que uno piensa, es algo que tengo súper claro y lo que les enseño a mis hijos día a día cuando tienen un problema".

Luego, agregó: "No hay nada más feo que difamar a alguien, que hablar mal de alguien si no está la persona, que es lo que me está pasando... A vos Jimena te hablo: no te conozco, en mi vida te vi la cara, no sé quién sos. Quiero que te quedes súper tranquila. Yo nunca te sacaría un trabajo. Nunca le saqué un trabajo a nadie. Yo genero trabajo, tengo más de 160 empleados", sostuvo la cocinera.

La fuerte frase de Jimena Monteverde a Maru Botana tras la polémica que se armó

En Socios del Espectáculo hablaron con Jimena Monteverde y allí le respondió de manera tajante a su colega: "Me resbala lo que diga Maru. Ella es y siempre va a ser un nombre, es una marca y referente. Descubrí que no era una referente como yo pensaba", señaló tajante.

Respecto al rumor de que ella le sacó un sponsor de un supermercado muy conocido, Jimena expresó: "Trabajo para el supermercado hace 10 años y que soy la imagen, no sabía que ella estaba negociando también". Además, aclaró que no vio el descargo pero si se enteró de sus palabras.