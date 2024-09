Esteban Trebucq, contundente sobre Alberto Fernández en la mesa de Juana Viale: "Va a ser condenado"

Alberto Fernández viene siendo noticia casi todos los días, ya que siempre se van sumando pruebas en su contra respecto a la causa de violencia de género que tiene por pegarle a Fabiola Yáñez, su ex pareja y madre de su segundo hijo. Hace poco, se publicaron nuevas fotos donde se la podía ver a la ex primera dama con el ojo lastimado mientras el ex mandatario se encontraba durmiendo en la misma cama.

Muchas fueron las opiniones al respecto, una de ellas fue la propia Mirtha Legrand que en el programa del sábado 21 de septiembre saco el tema y confesó "que terrible, un presidente de la República. Que barbaridad, que castigue a una mujer de ese modo. Que vergüenza. Va a ir preso".

En el programa de Juana Viale (nieta de la Chiqui) volvieron a sacar el tema debido al unipersonal que realiza Julieta Zylberberg sobre la agresión sexual. La conductora sacó el tema en la mesa del domingo y Esteban Trebucq fue muy claro a la hora de dar su opinión.

"El doctor Alberto Fernández quiere practicar su auto defensa. Lo puede hacer pero aparentemente comete muchos errores... Como cuando goberno al país", comenzó criticando fuertemente a quien estuvo cuatro años en la presidencia de Argentina y quien ahora es fuertemente acusado por ejercer violencia contra Fabiola.

La revelación de Estebán Trebucq sobre el caso de violencia de género contra Alberto Fernández

Pero esto no quedó allí y se refirió sobre la denuncia que pesa contra Fernández, allí el periodista destacó que "Alberto tenga un acierto sería un oxímoron, que Alberto cometa un error sería algo coherente". Cuando Juana iba a comentar que hay que esperar los tiempos de la Justicia, Trebucq la interrumpió y expresó: "Lo van a condenar a Alberto por violencia de género".

"Alberto va a ser el primer presidente en la historia democráctica y en la historia de la Argentina, condenado en un caso de violencia de género... Acordate que va a ser condenado. Después veremos la calificación penal, los años de la pena, si los cumple en prisión o prisión domiciliaria", sostuvo el periodista.