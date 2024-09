Pampita rompió el silencio en medio de su separación con Roberto García Moritán: "Yo no..."

Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán estarían separados, aunque esto por lo menos por parte del empresario gastronómico es mentira aunque si aceptó que están en crisis y según sus palabras "no existe infidelidad ni hay tercero en discordia. Hace 5 años que estamos juntos, sí, con mejores y peores momentos como todas las parejas, pero NO estamos separados".

Esta novela parece que va a tener diferentes capítulos, mientras el político sale por todos los medios a dar explicaciones y defender la relación que tiene con Pampita, la modelo no expresa nada, hasta hace pocas horas. En el medio de todos los rumores, quien supo formar parte del Bailando por un Sueño tanto de participante como de jurado decidió romper el silencio.

En LAM, Ángel De Brito explicó cómo se encuentra la situación. El periodista sostuvo que "el motivo de la separación y muy desde adentro...del riñón y entorno indiscutible es que no hay terceros en discordia. Se empezaron a desconectar por lo laboral de uno y del otro", explicó.

En LAM dieron más novedades sobre la crisis que están enfrentando Pampita y Roberto García Moritán

Lo cierto es que para Moritán y para Pampita los días están siendo convulsionados por todas las informaciones que salen en los diferentes canales que cubren espectáculo. La cuenta "El Ejercito de LAM" que es manejada por Pepe Ochoa, había publicado una captura de pantalla con un supuesto "like" de la modelo.

La captura de LAM y la contundente respuesta de Pampita. Foto: Captura de pantalla/ @elejercitodelam

Cuando nadie lo esperaba, ya que no está opinando sobre su situación, Carolina vio el posteo y no tardó en contestar a la cuenta del programa que se emite por América TV: "Pampitaoficial indicó que le gusta tu comentario: ‘Mucha mina para tan poco hombre", se ve en la imagen. Rápidamente ella sostuvo que "No puse ningún like", desmintiendo la información que publicaron.