Las tres amantes con las que aseguran que Roberto García Moritán engañó a Pampita

En medio de las repercusiones por la crisis entre Pampita y Roberto García Moritán, este viernes en LAM (América) Yanina Latorre anunció la lista de amantes con las que aseguran que el funcionario del Gobierno porteño engañó a la modelo.

El anuncio del listado de mujeres llega luego de que García Moritán haya remarcado tanto desde sus redes sociales como a través de una entrevista televisiva, que no hubo terceras personas en discordia en la tensión que atraviesa su relación con Pampita.

"En el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen mucha información. En el año 2022 tuvo una amante, no voy a decir los nombres de estas personas porque yo no hablé con ninguna de ellas, yo lo tengo chequeado por otro lado y no quiero meter a nadie", comenzó Yanina Latorre sobre la data que le llegó sobre los amoríos que le atribuyen a Roberto García Moritán.

Luego, la panelista contó que la primera de las tres mujeres en cuestión es peluquera, y no se se sabe si Pampita está al tanto de ese affaire, que según le hicieron llegar a la integrante de LAM, se extendió durante seis meses en 2022.

Luego, continuando con el listado de presuntas conquistas de Roberto García Moritán, Yanina Latorre siguió: "En el año 2023, una periodista, conocida". En ese momento, cuando Ángel de Brito le preguntó a su compañera si la comunicadora es Marcela Pagano, la panelista se limitó a responder: "No voy a decir".

Por último, la tercera mujer con la que aseguran que el funcionario engañó ya durante este 2024 a Pampita, es según aportó la periodista, alguien que trabaja en el ministerio de Roberto García Moritán. "De ella tengo fotos, todo", señaló Yanina Latorre